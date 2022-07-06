Эксперимент «Локомотива»

Много обсуждений до сих пор вызывает стратегия клуба, которой он старается следовать, несмотря на изменившуюся внешнюю ситуацию. Стратегия подразумевает инвестиции в развитие, в доводку собственных воспитанников и приобретение относительно недорогих игроков c перспективой роста.

Последние недели в российском футболе полны новостей примерно из одной категории. Все они, так или иначе, связаны со спецификой положения, в котором он очутился после волны международных санкций в отношении отечественной спортивной отрасли. Футбол из-за них как минимум на сезон оказался в изоляции: сборной можно проводить лишь товарищеские матчи с теми немногими, кто согласен с ней играть, клубы отстранены от еврокубков.

На самом деле негативный эффект от санкций отнюдь не исчерпывается возникшими пробелами в календаре. Некоторые команды столкнулись с бегством легионеров и иностранных тренеров, почувствовавших «давление» на родине. Некоторые боятся резкого снижения доходов – выпадают поступления от еврокубков, снижается интерес к клубам со стороны спонсоров. Какие-то компании сворачивают в России свой бизнес, кто-то просто экономит или не видит смысла в партнерстве с футбольными клубами в отсутствии международных турниров.

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) стараются купировать проблемы, подыскивая новых партнеров и придумывая варианты модернизации формата сезона – скажем, с помощью коммерческого Кубка РПЛ. Но жалобы на трудную жизнь все равно звучат громко. Между тем в российском футболе есть по крайней мере один клуб, который словно заранее готовился к тому, чтобы иметь запас устойчивости и в таких условиях. Речь о московском «Локомотиве».

«Локомотив» долгие годы существовал в режиме, традиционном для российского футбольного гранда, у которого все в порядке с титульным спонсором (а клуб принадлежит ОАО «РЖД», никогда не воспринимавшим его как тяжкую или навязанную обузу, то есть с финансированием у клуба всегда был порядок, при этом Клуб выиграл только 3 чемпионата за 20 лет). Иными словами, клуб был нацелен на призовые места, не особо считаясь с тратами. Деньги шли на приобретение известных возрастных футболистов и известных тренеров – как российских, так и зарубежных. В 2021 году Локо свернул с когда-то проложенного и привычного пути, перейдя на другие рельсы.

В октябре прошлого года «Локомотив» устроил большую презентацию своей пятилетней стратегии развития. Презентация была, по сути, манифестом, декларирующим отказ от «традиционных ценностей» российского футбольного гиганта.

Менеджмент клуба как об основной цели, рассказывал о повышении трансферной стоимости заявки, давая понять, что существенной долей в доходной части бюджета должны стать средства, полученные от продажи футболистов. Понятно, что такая задача не могла быть решена сиюминутными средствами. «Чтобы продавать игроков, их необходимо покупать молодыми и развивать»,-- отмечали представители клуба, обещая, что «Локомотив» «будет давать шансы молодежи себя проявить».

Генеральный директор клуба Владимир Леонченко добавлял про важность клубной академии. Ее воспитанники уже тогда виделись опорой команды. В недавнем интервью по итогам сезона 21/22 Леонченко подтвердил, что планы не изменились: «Мы осознанно отказались от завышенных и нерыночных заработных плат, омолодили состав за счет воспитанников академии». Ему вторит и спортивный директор Томас Цорн: «За счет ставки на своих воспитанников и покупок перспективных иностранцев за разумные деньги у клуба появляется возможность заработать. Почему от этого надо отказываться?»

Перед прошедшим сезоном, в рамках летнего трансферного окна, и уже по ходу него, в рамках окна зимнего, в январе текущего года, «Локомотив» один за другим покидали только что казавшиеся основными футболисты, достигшие ветеранского или почти ветеранского возраста и существенно нагружавшие платежную ведомость клуба,-- Гжегож Крыховяк, Мурило, Зе Луиш, Брайан Идову, Владислав Игнатьев, Соломон Квирквелия, Эдер, Ведран Чорлука, Федор Смолов. Вакансии занимали люди без блестящего послужного списка, зато с потенциалом: в списке никого старше 25 лет. Таких новобранцев набрался целый отряд – Тин Едвай, Гирано Керк и Наир Тикнизян, Константин Марадишвили и Алексис Бека-Бека, Вильсон Изидиор и Марк Мампасси, Ян Кухта (он уже покинул клуб из-за семейных обстоятельств, Локо получил за них компенсацию) и появившиеся уже после окончания сезона Лукас Фасон с Марко Раконьяцем. Помимо футболистов, по словам Леонченко, в клубе более чем в два раза сократили штат сотрудников, что также должно повлиять на бюждет. При этом были созданы новые департаменты, которых раньше не было: «селекционный», «развития игроков, медицины и инноваций», «анализа матчей». В общем, полная перекройка всей клубной философии.

Еще один важный момент – «Локомотиву» удалось на фоне санкций и изменившейся внешнеполитической обстановки сохранить костяк команды и заинтересовать новых игроков своим проектом. «Новички, с которыми мы сейчас ведем переговоры, смотрят на то, что мы выполняем свои обещания перед игроками» - утверждает Томас Цорн. Речь, очевидно, не только о финансах, но и о возможности расти и развиваться.

Сказать, что работа «Локомотива» получает исключительно высокие оценки, нельзя. Критика в отношении клуба звучит регулярно. У многих экспертов есть скепсис в отношении планов клуба, усилившийся в силу внешних обстоятельств. Бывшие руководители клуба привыкли в принципе ругать каждое его действие. Среди спортивных журналистов и блогеров есть те, кто не испытывает оптимизма в отношении игроков, пришедших в клуб. Кадровые решения клуба тоже становятся причиной для недовольства. Например, уход прославленных футболистов Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба основной команды долго обсуждался и в целом вызвал скорее непонимание, особенно у консервативно настроенной части болельщиков, помнящих футбольные успехи Лоськова и Пашинина в начале 2000-х. Ключевая роль в тренерском штабе отведена немцу Марвину Компперу, но у него нет нужной для работы главным лицензии, поэтому ему в помощь назначен Йозеф Циннбауэр, который и будет юридически выполнять функции главного. Комппер молод (ему 38 лет и он не так давно закончил играть), играл в серьезных европейских чемпионатах, но как тренер он в статусе «начинающего» и ставка на него выглядит риском. Хотя молодые тренеры – это европейский тренд, особенно в Германии. Юлиан Нагельсманн, Флориан Кофельд, знакомый россиянам Доменико Тедеско – все они «стартовали» в качестве главных тренеров в 30 с небольшим. Смогут ли немецкие тренеры завоевать доверие и любовь болельщиков – покажет время и, конечно же, результаты «Локомотива». Пока что именно результаты - главная причина для недовольства: «Локомотив» в прошедшем чемпионате финишировал шестым, и это для него – отнюдь не доблесть. Болельщики привыкли к борьбе за медали и кубки, и для них голы и очки точно важнее рассказов про стратегию и «светлое будущее». Клуб, естественно, тоже не считает результат успехом. Руководители говорят, что прошедший сезон, по сути, ушел на перестройку, сопряженную еще и с внешними факторами. Как ни крути, через полгода после презентации явно рано подводить итоги рассчитанного на полдесятилетия плана. Остается только ждать начала сезона, он должен дать ответы на многие вопросы и показать, есть ли движение вперед.

Любопытно будет посмотреть и на другие составляющие клуба, который в действительности гораздо больше, чем мужская команда. Вот, скажем, женский футбол. Когда-то он был почти бесполезным и мало кому интересным довеском, приложением к мужскому, но в последние годы его статус резко изменился.

Сегодня женский футбол – это тоже серьезная и перспективная индустрия. Ради ее развития на излете прошлого десятилетия Международная федерация футбола (FIFA) не пожалела инвестиций на сумму $1 млрд, и внимание ей уделяют все европейские клубы-гранды. В футбольном разделе сайта BBC материалы о женской Лиге чемпионов уже практически на равных конкурируют с материалами о Лиге чемпионов мужской. По заголовкам трудно определить, о каком из турниров речь – названия фаворитов одни и те же.

Предположить, что женский футбол будет только набирать вес, совсем несложно. Роман Абрамович, еще до того, как на фоне международных санкций его заставили продать «Челси», характеризовал женскую команду лондонского клуба как «критически важное» -- и, что примечательно, окупающее связанные с ним затраты -- направление его деятельности. А различные спортивные исследования настаивают на том, соревнования с участием представительниц слабого пола уже пользуются вполне «мужским» спросом. И что тут, кстати, удивительного, если учесть, что никого давно не шокирует тот факт, что на трибунах и во время мужских матчей треть, а то и больше зрителей – девушки. При этом женский футбол точно далек от своего коммерческого потолка – резервы у него колоссальные.

А в этом аспекте «Локомотиву» уже в России ни за кем гнаться не надо. В женском футболе он и так безусловно первый. В середине июня, обыграв ЦСКА, женская команда железнодорожников, чей наставник Елена Фомина ведет увлекательный блог на Sports.ru, завоевала Суперкубок страны, добавив его к титулам победительницы российского первенства и обладательницы Кубка. А такой «хет-трик» -- достижение для России уникальное.

Комментарий Марка Гойхмана:

Марк Гойхман

Для футбольного клуба, помимо спортивной составляющей и в жёсткой связи с ней, важна предпринимательская сторона. С этих позиций финансовая стратегия «Локомотива» видится именно стратегией – продуманной и взвешенной политикой на перспективу. Приобретения игроков выступают не как текущие расходы, а как долгосрочные инвестиции – в человеческий капитал. С экономической точки зрения эффективность инвестиций определяется не только и не столько немедленной отдачей, а ещё и соотношением между сегодняшней стоимостью «актива» и его будущей ценностью.

Поэтому совершенно оправданна и интересна реализуемая концепция. Сейчас за относительно небольшие средства, позволяющие экономить бюджет, привлекаются молодые яркие игроки с хорошим потенциалом роста. Они не только станут приносить текущий доход в ближайшем будущем. Но совершенствуясь в ходе тренировочной и игровой практики, повышают профессионализм и свою «стоимость» на футбольном рынке. И капитализацию всего клуба. Через определённое время при необходимости за них можно будет получить средства, многократно превышающие первоначальные вложения. Если же приобретать или оставлять в составе «раскрученных», дорогих сейчас игроков, такое вряд ли получится. Наоборот, есть риски их «удешевления» в будущем и снижения отдачи.

Принятая стратегия адекватна нынешней нелёгкой в целом экономической и политической ситуации на данном рынке. Непростая конъюнктура не только не снижает актуальность и реализуемость такой политики, но делает её оптимальной.