Госдума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет кредитным организациям устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам компаний.

Как следует из информации, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности, изменения вносятся в статью 29 закона о банках и банковской деятельности, которая регулирует процентные ставки по депозитам, кредитам и комиссионное вознаграждение по операциям кредитных организаций.

«Одновременно с начислением процентов договором банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, по которому вкладчиком является юридическое лицо, может быть предусмотрено взимание кредитной организацией комиссионного вознаграждения, подлежащего списанию со счета, на который внесен вклад. Размер указанного комиссионного вознаграждения может превышать размер процентов на всю сумму вклада, выплачиваемых кредитной организацией по такому договору банковского вклада (депозита)», — указывается в документе.

Уточняется, что действие этого положения распространяется на вклады, открытые до вступления закона в силу.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах, передает «РИА Новости». Как рассказал замглавы Минфина Илья Торосов, данное положение будет являться правом, а не обязанностью банков. «Это подход рыночный — кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий банков», — пояснил Торосов.

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. По мнению ЦБ, это является нарушением прав потребителей.