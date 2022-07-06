Инфляция в России с 25 июня по 1 июля замедлилась до 16,19% в годовом выражении

Минэкономразвития опубликовало обзор «О текущей ценовой ситуации», согласно которому инфляция в России на 1 июля замедлилась до 16,19% в годовом выражении. Неделей ранее показатель составлял 16,22%.

В отчете указывается, что за период с 25 июня по 1 июля цены выросли на 0,23%. На неделе до этого цены не росли после двух недель дефляции в -0,12% и -0,14% соответственно.

Отмечается, что рост цен на отчетной неделе обусловлен ежегодной индексацией тарифов ЖКУ 1 июля (+4,21%). Кроме того, продолжилось сезонное удорожание туристических услуг: стоимость авиабилетов выросла на 7,3%, санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 1,2%. В целом в сегменте регулируемых и туристических услуг цены продемонстрировали рост в 3,65% после 0,79% неделей ранее.

«В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на -0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили (0,02%

после снижения за предшествующие две недели на -0,04%), а также на бытовую химию. Электро- и бытовые приборы, строительные материалы, одежда и обувь продолжили дешеветь. На большинство остальных товарных групп в данном сегменте рост цен замедлился», — указывается в документе. Отмечается, что на автомобильный бензин цены снижаются семнадцатую неделю подряд.

Сдерживает инфляцию главным образом по-прежнему продовольственный сегмент (-0,38% по итогам недели): продолжают падать цены на овощи и фрукты, замедляется рост цен на прочие продукты питания, сообщает ведомство.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в потребительском секторе экономики России наблюдается улучшение ситуации, однако стабилизация спроса пока не достигнута.