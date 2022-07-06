KFC не McDonald’s: почему «куриные крылышки» не улетят из России

Американская корпорация Yum! Brands, которая владеет брендами Pizza Hut и KFC сообщила накануне, что перешла в стадию переговоров о продаже российской ресторанов сетей. Известно, что всего на территории РФ работало более 1,1 тысячи точек сети KFC и 50 ресторанов Pizza Hut. Права собственности на все активы франшизы Pizza Hut уже были переданы компанией российскому оператору в прошлом месяце.

В комментарии ТАСС пресс-служба KFC в России отметила, что сохранит все рабочие места, а также продолжит выполнять обязательства перед партнерами и поставщиками в случае продажи российских ресторанов. При этом известно, что большинство заведений сети принадлежат юрлицам России, так как работают по франшизе. Это значит, что заведения смогут продолжить работу под прежними брендами.

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Фастфуд на подъеме

Скажем прямо, экономических предпосылок для ухода западных брендов фастфуда из РФ сейчас нет. Согласно данным свежего исследования «Чек Индекса», объем продаж заведений быстрого питания не просто не снизился, но вернулся к показателям июня 2021 года, несмотря на изменение потребительского поведения россиян.

«В июне средний размер покупки в заведениях быстрого питания составил 405 рублей, на 15% выше уровня прошлого года. Объемы продаж в натуральном выражении в штуках вернулись к тому же уровню, что были в июне прошлого года», — отмечено в исследовании.

Объем продаж в денежном выражении вырос на 20%. И несмотря на снижение трафика в торговых центрах, спрос на фастфуд в июне продолжил расти, в том числе и за счет внутреннего туризма. Очевидно, не смутила покупателей даже выросшая цена на еду быстрого приготовления. Значительные изменения в стоимости отметили именно в оставшихся западных сетях. Так, на протяжении апреля пользователи социальной сети «ВКонтакте» буквально атаковали страницу Burger King. Посетители подсчитали, насколько подорожали отдельные позиции в меню ресторанов. По наблюдениям в среднем цены выросли 10-40 рублей.

Между тем, в комментарии «Эксперту» президент Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров подтвердил, решение Yum! Brands — политическое и не зависит от экономической ситуации. Он также обратил внимание, на российский рынок оно не повлияет.

В свою очередь общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, вице-президент ФРиО Сергей Миронов заметил, что ситуация с уходом KFC будет совершенно отличной от той, что имела место в случае с McDonald’s. И на данный момент не совсем ясно, что именно Yum! Brands будет продавать и как на самом деле поступит с франшизами. Сергей Миронов добавил, что заставить франчайзи, которые продолжают работать (их в РФ большинство) и не нарушали договор коммерческой концессии взять другое название, сделать ребрендинг и изменить внутренние составляющие будет невозможно даже через суд.

«Договариваться с каждым франчайзи, предлагать деньги, условия? Да, логичней было бы продать одному из них все 70 собственных ресторанов и временно забыть об этом, как о страшном сне, доложив своим кураторам, что сделали все, что возможно. А потом, когда ситуация наладится, спокойно вернуться и снова собирать роялти», — добавил он.

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Бренд останется, а деньги нет

«Есть частные компании типа Mars, они принимают решения скорее самостоятельно. Но если компания крупная и публичная как Yum! Brands, она обязана соблюдать все комплаенс и учитывать интересы всех стейкхолдеров, которые к ней имеют отношение. И в этой связи получать доходы и вести операционную деятельность на территории РФ — нарушение каких-то определенных ожиданий от данной компании. Это может стоить ей огромных денег и потери рыночной капитализации. Поэтому все компании, которые присутствуют головным офисом на территории РФ, стараются свой статус скорректировать. McDonald’s был практически полностью корпоративным бизнесом. Yum! Brands — в основном франчайзинговый бизнес. Объем корпоративных операций на территории РФ у них небольшой. И они никогда не владели таким числом ресторанов, как McDonald’s. Для Yum! Brands продать собственные рестораны своим франчайзи — абсолютно естественная история, они могли бы это сделать и ранее», — рассказала «Эксперту» консультант по развитию ресторанных сетей, основатель и руководитель Like4Like Strategies Ирина Авруцкая.

«Может быть, развернётся похожий на историю с Burger King сценарий. Там франчайзер сослался на сложность в договорах, которые не позволяют закрыть бренд. И их это спасло. Похоже, что бренд KFC также сохраняется, так сообщает Yum! Brands. Впрочем, рефранчайзинг был ожидаем с самого начала. Мы предполагали, что это произойдет и в случае с McDonald’s, но получился более сложный сценарий. Единственный открытый вопрос с KFC — что будет с платежами роялти, откажется ли от них американская компания или переведёт на благотворительность. Burger King, например, имел долю в бизнесе своего российского франчайзи, в итоге она была продана, а вырученные средства направлены в фонд поддержки беженцев», — заключила Ирина Авруцкая.