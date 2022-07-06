МИД РФ призвал Запад перестать запугивать мир «химической угрозой» со стороны Москвы

Москва призывает западные страны отказаться от политики запугивания мировой общественности несуществующей «химической угрозой» со стороны РФ.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в связи с 100-й сессией Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать мировую общественность несуществующей "химической угрозой" со стороны России», — подчеркивается в заявлении.

По словам официального представителя МИД, «нельзя не видеть опасных последствий ситуации, когда киевскому режиму выдается, по сути, индульгенция на совершение любых, вплоть до самых гнусных, преступлений», связанных с химическим оружием либо опасными химикатами, утечка которых может обернуться серьезными последствиями.

Захарова указала на то, что риски риски «тягчайших военных преступлений» многократно возрастают, и вина за это будет лежать на тех, кто «делает возможным развитие событий на Украине по наихудшему сценарию».

Она подчеркнула, что РФ «по-прежнему выступает против безудержной политизации странами Запада деятельности ОЗХО, все более и более отдаляющейся от своего изначального предназначения как ключевого инструмента химического разоружения и нераспространения».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что часть иностранного вооружения, которое западные страны поставляют на Украину, все чаще попадает на Ближний Восток и на «черный рынок».