Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ДНР американских систем залпового огня HIMARS

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал об уничтожении двух пусковых установок американских систем залпового огня HIMARS на территории ДНР.

«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300 и ликвидирован пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.

Сообщается, что на восточной окраине населенного пункта Соледар ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов зарубежного производства.

Кроме того, уничтожен взвод РСЗО «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское (ДНР) и взвод РСЗО «Град» в районе населенного пункта Воскресенское Николаевской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», — указывается в сводке Минобороны.

Как отмечал президент России Владимир Путин, решение Вашингтона поставить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS принципиально ничего не изменят. «Эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган"», — заявил президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» 5 июня.

