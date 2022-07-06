На границе России с Грузией сформировалась пробка из полутора тысяч машин

Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила россиян о пробке из сотен автомобилей у пункта пропуска Верхний Ларс на границе РФ и Грузии.

«Гражданам, планирующим поездку в Грузию, необходимо учитывать эту информацию», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ФТС. О гигантской очереди из машин на границе двух стран пишут также пользователи соцсетей.

Отмечается, что проектная мощность контрольно-пропускного пункта предусматривает перемещение 200 автомобилей в сутки, однако в настоящий момент таможенники пропускают «в десять раз больше транспортных средств». Только за последние сутки через Верхний Ларс из России выехали 1273 машины; в обратном направлении проследовало 902 автомобиля.

«Обращаем внимание, что, несмотря на работу таможни в усиленном режиме, очередь перед пунктом пропуска не сокращается и беспрерывно пополняется вновь подъезжающими авто», — указали в Федеральной таможенной службе.

Пробку ФТС объясняет тем, что 18 мая были сняты ограничения на поездки в Грузию физических лиц, а также сезоном отпусков.

За актуальными данными о ситуации перед пунктом пропуска служба рекомендует обращаться на сайт Северо-Кавказского таможенного управления.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявили об отмене с 15 июля всех ограничений на пересечение российской границы, введенных из-за COVID-19.