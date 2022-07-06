Нефть выбирает из двух зол

Большинство экспертов и участников сырьевого рынка сходятся во мнении, что главная проблема нефтяных рынков — потенциальная рецессия, как в отдельно взятых государствах, так и на мировом уровне. Причем, ее первые признаки уже проявляются, и потенциально европейские экономики вступят в период спада уже в третьем квартале текущего года.

Естественно, что цены сырьевые цены реагируют на такого рода прогнозы, хотя сегодня оснований для их практически нет. В частности, во вторник на прогнозах о падении спроса на энергоносители нефть упала почти на 10%. Негативным фактором для нефтяного рынка стали данные о том, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в июне опустился до 52 пунктов с 54,8 месяцем ранее, пишет Finmarket. Показатель активности в сфере услуг валютного блока в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с майских 56,1.

Однако большие проблемы с предложением сырья сохраняются: Ливия скатывается в практически тотальный междуусобный конфликт; из-за забастовок падает добыча на шельфе Норвегии; а у Saudi Aramco практически не осталось свободных мощностей.

Этой информации пока недостаточно для того, чтобы удержать рынок от волн падения, но цены тем не менее будут все время возвращаться к новым вершинам. Даже вчера, после сильного падения, к вечеру котировки начали восстанавливаться. Так, сентябрьские фьючерсы на сорт Brent к 18:05 мск дешевели на 7,61%, до 104,86 доллара за баррель. Утро же среды цены начали с движения вверх более чем на1%.

Рынок найдет равновесие

Начало сжатия баланса ФРС США, стартовавшее 1 июля, оказывает болезненное влияние на товарные рынки, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. После длинных выходных в Штатах инвесторам пришлось сокращать длинные позиции на многих рынках, и рынок нефти не стал исключением. Стоимость сорта Brent падала почти до 100 долл. за баррель, цены на WTI снижались до 97,7 долларов. Сейчас наблюдается коррекция цен вверх, но это может быть техническим отскоком.

Опасения по поводу наступления рецессии усиливаются, уверена аналитик. Модель GDPNow ФРБ Атланты показала ожидаемое падение американской экономики во 2 квартале текущего года на 2,1%, а с учетом падения к первому кварталу на 1,6% это уже можно записать в техническую рецессию. Однако ввиду сложившегося на рынке дефицита существенного падения цен на нефть вряд ли стоит ожидать.

Некоторые города в Китае возобновили карантинные ограничения, что усилило опасения по поводу снижению спроса. Блумберг сообщил, что поставки нефти в Азию из России в июне упали к маю на 15%. Аналитики кардинально расходятся в оценках дальнейшего движения цен: Citi ожидает падения до 45 долл. за баррель на фоне рецессии, а JPMorgan — роста до 380 долларов при падении добычи в России.

Как бы то ни было, уверена Лукичева, дефицит поставок нефти на мировом рынке пока сохраняется, а спрос не упал настолько, чтобы цены значительно снизились. В любом случае, рынок найдёт равновесие, но пока можно ожидать продолжения роста цен в рамках растущего тренда, несмотря на резкие движения вниз.

Замедление экономики против роста дефицита

На этой неделе цены на нефть обвалились на 10% на фоне опасений, что из-за роста инфляции и повышения процентных ставок мировая экономика может замедлиться, и это ударит по спросу на нефть, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Жесткая риторика ФРС США и слабая макроэкономическая статистика из ЕС подогревают эти опасения. Во вторник 5 июля волна распродаж прокатилась по многим товарным площадкам, реагируя на скачок доллара США к максимумам с 2003 года.

В то же время, предложение остается ограниченным. Резервные мощности ОПЕК+ могут закончиться в ближайшие месяцы, а российская добыча может начать снижаться уже в четвертом квартале 2022 года. Параллельно мы видим перебои с производством в других странах, таких как Ливия и Эквадор.

Пока нет оснований ожидать, что цены на нефть до конца лета смогут опуститься ниже 100 долл. за баррель Brent, считает Галактионов. Сезонный спрос остается сильным, что подтверждается очередным повышением экспортных отпускных цен Саудовской Аравией. Вероятно, коридор 100—110 долл. за баррель будет актуальным.

В четвертом квартале нарратив о замедлении экономики будет конкурировать с дефицитом добычных мощностей, уверен эксперт. Поэтому. Дефицит поставок будет сохраняться, но прогнозы по спросу на 2023 г. сильно ухудшатся, что может способствовать снижению цен в район 90 долл. за баррель.