Dow и S&P 500: под знаком рецессии

Пока экономисты дискутировали о том, идет ли уже рецессия в США или нет, начнется ли она в следующем году или вовсе пройдет стороной, рынки выносили свой вердикт. Индексы в начале торгов резко упали: Nasdaq Composite в моменте терял 1,94%, S&P 500 – 2,18%, а Dow Jones Industrial Average – 2,39%.

Падали акции из циклических отраслей, особенно чувствительных к экономическим спадам, таких как энергетика, строительство, металлургия, автопром и другие. Обрушилась нефть: Brent упала со $114,75 до $101,1 за баррель, а WTI, потеряв 12,58%, даже впервые с мая опустилась ниже $100 и достигла $97,43.

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В довершение ко всему в третий раз в этом году случилась инверсия доходностей 2-х и 10-летних казначейских облигаций: более длинные бумаги стали приносить меньше, чем короткие. Это редкое явление в текущем году становится привычным. Ранее оно случалось в июне и в марте, а до этого – в 2019 году.

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Параллельно впервые с февраля 2020 года произошла инверсия 2-х и 5-летних US Treasury Notes. Но на рынке больше внимания уделяют спреду 2/10. Именно он считается предсказателем рецессий. Во вторник Reuters привело данные глобального инвестиционного стратега Commonwealth Financial Network Ану Гаггар, обнаружившей, что этот спред инвертировался 28 раз с 1900 года. В 22 из этих случаев последовала рецессия. В последних шести она начиналась через 6–36 месяцев после инверсии.

Обострение дискуссий о рецессии на этой неделе связано с событием, произошедшим непосредственно накануне длинных выходных в США (в понедельник здесь был День независимости). В пятницу трекер GDPNow Федерального резервного банка Атланты показал, что во втором квартале ВВП США снизился на 2,1%. В первом квартале, как известно, тоже было снижение (на 1,6%).

Два последовательных квартала подряд – это одно из определений рецессии. Правда NBER (National Bureau of Economic Research), которое занимается датировкой экономических циклов в США, не считает его точным. Да и данные GDPNow, не считаются официальным прогнозом. Трекер предназначен для примерной оценки ВВП в режиме реального времени на основе доступных экономических данных. Тем не менее ряд экономистов уверен, что ошибки нет – рецессия уже идет.

Помимо отсутствия официальных данных, главный аргумент тех, кто считает, что она еще не наступила – хорошая ситуация на рынке труда США. На это обращает внимание и ФРС, готовясь в июле вновь поднять ставку на 75 б.п. У Федрезерва, как известно, двойной мандат: максимальная занятость и стабильность цен. С последним все плохо, что и побуждает ужесточать денежно-кредитную политику.

Победить инфляцию, вышедшую на максимальный уровень с декабря 1981 года (8,6%), непросто. И пока не возникнет угрозы первой части мандата ФРС можно не сомневаться – подъем ставки продолжится. Но если оптимисты окажутся неправы, то ситуация может быстро измениться. Именно в это поверил рынок, что и помогло вчера отскочить индексам и нефти.

Доходности облигаций стали падать. Началось закрытие шортов по самым перепроданным акциям – именно они стали лидерами роста. ETSY взлетела на 10,6%, а Norwegian Cruise Line Holdings и Caesars Entertainment Inc, обновившие вчера же 52-недельные минимумы – на 10% и 9,7% соответственно. Акции первой из них, тем не менее все еще на 71,3% ниже своего 52-недельного максимума, а второй и третьей – на 57,7% и 64,7%.

В итоге Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,75%, а S&P 500 прибавил лишь 0,16%. Dow так и не смог выйти в плюс, снизившись на 0,4%. При этом из 11 основных секторов S&P 500 лишь три закрылись в «зеленой зоне»: услуги связи, информтехнологии и потребительский дискреционный.

Судя по данным CME FedWatch Tool, срочный рынок сейчас ставит на то, что ФРС завершит цикл повышения ставок ближайшей зимой на уровне 3,25-3,5% (сейчас 1,5-1,75%). Летом же он уже ждет перехода к их снижению.

«Рынки говорят: рецессия близко, инфляция замедлится, сырьевые товары будут падать, а ФРС снизит ставки в 2023 году, - говорил во вторник Bloomberg управляющий партнер Winshore Capital Companions LP Ган Ху. – Это трудно скрыть, потому что эта сюжетная линия последовательна. Это может стать самореализующимся пророчеством».