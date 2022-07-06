Правительство Джонсона посыпалось

Впервые за последние четыре месяца Британия, по крайней мере, британский политический истеблишмент обсуждает не события на Украине, а политическую ситуацию в королевстве. В Великобритании очередной политический кризис. В отличие от предыдущих скандалов, в которые попадал премьер-министр Борис Джонсон, многие политологи считают, что ему все же придется уйти. Это, конечно, вовсе не значит, что он собирается подавать в отставку.

Борис Джонсон лишился двух важных министров. В его кабинете сейчас новые министры финансов и здравоохранения. Вечером 5 июля в отставку ушли с интервалом в 10 минут канцлер (глава британского Минфина) Риши Сунак и министр здравоохранения Соединенного Королевства Саджид Джавид. Их сменили Надим Захави и Стив Барклай соответственно.

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Непосредственным поводом для отставки Сунака и Джавида стал скандал, связанный с парламентарием Крисом Пинчером. Он пользовался расположением Джонсона несмотря на обвинения в домогательстве к мужчинам. Причем, премьер поддерживал его, зная об обвинениях.

Отставками Сунака и Джавида бегство консерваторов с тонущего корабля, управляемого Борисом Джонсоном, не ограничилось. Сразу же после министров свои посты покинули зампредседателя правящей Консервативной партии Бим Афолами, заявивший, что не может работать с Джонсоном, и потребовавший, чтобы он ушел в отставку; а также торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Моррисон. Череду громких вторничных отставок дополнил уход парламентских личных секретарей Сакиба Бхатти, Джонатана Гуллиса и Николы Ричардс. В общей сложности администрацию Джонсона покинули 10 человек.

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Исход из правительства стал кульминацией кризиса, который начался несколько месяцев назад. Сначала был очень громкий скандал, связанный с вечеринками в резиденции премьера с его участием в самый разгар коронавирусных ограничений. Затем кабинет Бориса Джонсона потряс скандал, связанный с обвинениями консервативных членов парламента в оскорбительном поведении. Вишенкой на торте злоключений вечно непричесанного премьера стали недавние провалы консерваторов на двух местных выборах.

Несмотря на заявления многих высокопоставленных консерваторов о том, что дни Джонсона на посту премьера сочтены, сам виновник всего этого шума покидать свой высокий пост добровольно не собирается. По своему обыкновению, он утверждает, что судьба решила сделать его спасителем не только Европы, но и всей западной демократии от страшной и агрессивной России и что, кроме него, никто не сможет справиться с этой сверхсложной задачей.

Механизма его немедленного увольнения, увы, нет. Потеря доверия партии в данном случае не является достаточным поводом для увольнения. Джонсон может покинуть пост премьера только добровольно.

Напомним, недавно премьер с небольшим перевесом устоял на голосовании о вотуме доверия (его поддержали 211 из 359 голосовавших) и теперь по правилам Консервативной партии такое же голосование можно проводить не ранее, чем через 12 месяцев. Правда, противники Джонсона сейчас пытаются отменить это правило через Комитет 1922, отвечающий за выборы нового лидера партии. Если это им удастся, то вынести вотум недоверия премьер-министру можно будет раньше июня 2023 года. Для этого им нужно провести в Комитет как можно больше своих сторонников. Ожидается, что выборы пройдут 13 июля.

Кстати, скандал с вечеринками на Даунинг стрит, 10, еще не закончен. Комитет по этике сейчас разбирается, не обманул ли Джонсон парламентариев своими объяснениями по скандальным вечеринкам в саду премьерской резиденции. Работу комиссия должна закончить осенью. В случае неблагоприятного для Джонсона результата его тоже может ждать отставка.

Еще одна маловероятная возможность сместить Бориса Джонсона – голосование в Палате общин, но там решение должно приниматься простым большинством.

Самым вероятным способом избавиться от изрядно надоевшего всем британцам эпатажного главы правительства является массовая отставка министров. Начало ей было положено во вторник.

Растет число недовольных работой Бориса Джонсона не только в парламенте и правительстве. Согласно результатом недавнего опроса YouGov 69% избирателей считают, что он должен уйти. За месяц их число выросло на 11%.