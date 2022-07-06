Предприятия ДНР и ЛНР поставили «Уралвагонзаводу» металл на два миллиарда рублей

Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК), в который входят восемь металлургических, добывающих и коксохимических предприятий в республиках Донбасса, осуществил поставки металла концерну «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сумма поставок составила 2 млрд руб., рассказал замгендиректора по гражданской продукции концерна Борис Мягков в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

«"Уралвагонзавод" заинтересован в развитии экономики Донбасса и будет делать все возможное для поэтапного инкорпорирования промышленного потенциала ДНР и ЛНР в производственную сферу УВЗ», — заверил Мягков. По его словам, поставки были осуществлены в рамках контракта, подписанного несколько месяцев назад.

Сообщается также, что накануне, 5 июля УВЗ и ЮГМК заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее расширение экономических, кооперационных и научно-технических связей.

Входящий в госкорпорацию «Ростех» «Уралвагонзавод» выпускает бронетанковую технику и подвижной состав для железных дорог. Холдинг включает несколько десятков научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и производственных предприятий.

ООО ЮГМК объединяет Алчевский металлургический комбинат (ЛНР), Енакиевский металлургический завод (ДНР), Макеевский металлургический завод (ДНР) и Макеевский коксохимический завод (ДНР), а также Ясиновский коксохимический завод (ДНР), Комсомольское рудоуправление (ДНР), Стахановский ферросплавный завод (ЛНР) и Луганский литейно-механический завод (ЛНР).

Ранее «Эксперт» писал о том, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко обсудили перспективу участия крупных российских предприятий в развитии угольной промышленности Донбасса.