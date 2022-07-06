Преимущества и недостатки экологичных шин

Теория говорит: если купить экологичную резину вместо среднестатистической обычной, после пробега длиной в тысячу километров в баке останется «лишних» 1-1,5 л топлива.

Кажется, что овчинка определённо стоит выделки: водительские карманы остаются без пробоин, а воздух без вредных примесей. При этом обратная сторона у медали не такая позитивная.

Как понять, покрышка экологичная или нет

Провести разделительную черту между обычными и экологичными покрышками одним махом не получится – как такового прямого признака нет. Принято считать, что экошины и близкие к ним по духу отличает высший рейтинг за топливную эффективность. Этот рейтинг указывают в евроэтикетке рядом с иконкой заправочной станции. Высший рейтинг обозначают литерой «A», и именно его и никакой другой связывают с экорезиной. Даже рейтинг «B» уже не подходит, тем более не из той оперы рейтинг «C» и более низкие.

При том что «зелёному» настроению в автомобилестроении уже не первый десяток лет, экологичных покрышек в продаже всё равно кот наплакал. Даже среди шин летних 205/55R16 их всего-то несколько вариантов. Примеры – Continental EcoContact 6 и Nokian Hakka Green 3. Уже по названию понятно, какого поля это ягоды. Ещё один пример, как производители подчёркивают экологичность продукта через название, – модель e.Primacy от Michelin. Малую «e» сегодня облюбовали компании, которые так или иначе связаны с электромобилями.

Примечательно, что у Michelin e.Primacy, Continental EcoContact 6 и Nokian Hakka Green 3 есть «нормальные» альтернативы – Michelin Primacy 4, Continental Premium Contact 6 и Nokian Hakka Blue 3 соответственно. А если так, то почему бы не столкнуть их лбами на треке, подумали обозреватели шведского автожурнала Vi Bilagare. Прямое сопоставление даст понимание, чего на самом деле стоит экорезина в сравнении с обычной. Главные вопросы: что насчёт безопасности и велика ли разница в расходе горючего? Возможно, вся круговерть не стоит выеденного яйца.

В чём разница между эко- и обычными автошинами

Эксперты Vi Bilagare провели серию стандартных тестов на безопасность, включая торможение и поведение в стоячей воде. В каждом случае испытания завершались не в пользу экопродуктов.

Например, если Michelin Primacy 4 теряет сцепление в глубокой воде на скорости 84,9 км/ч, то Michelin e.Primacy – на скорости 75,2 км/ч. Тормозной путь у Nokian Hakka Blue 3 на мокром асфальте при начальной скорости 80 км/ч равен 28,6 м, при этом Nokian Hakka Green 3 с той же задачей справилась за 33,7 м. Результат Continental Premium Contact 6 в торможении на сухой дороге с 100 км/ч до нуля – 34,2 м, вместе с тем Continental EcoContact 6 остановила тестовый автомобиль, проехав 36,3 м. Назвать результаты близкими никак нельзя, потому что лишнего запаса прочности в экстренных ситуациях не бывает.

Что касается расхода топлива, «зелёные» шины отвоевали у обычных от 160 до 320 мл бензина на ста километрах, то есть в среднем около 240 мл. Пробеги у всех разные, но первый сэкономленный литр для жителя большого города накапает не позже, чем через несколько дней или неделю. Спустя месяцы счёт пойдёт на десятки литров, а на отрезке пары лет накопится как минимум полный бак и канистра в придачу. Экономия налицо, однако стоит ли гонка за лишним рублём сниженных ездовых характеристик, автомобилисты решат сами. Шведские журналисты выбрали приоритетом дополнительную устойчивость на высокой скорости и короткое торможение.