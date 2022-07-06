Президент Шри-Ланки обратился к Путину с просьбой возобновить полеты «Аэрофлота» в его страну

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным попросил российского коллегу возобновить полеты «Аэрофлота» на островное государство.

«Я кротко попросил возобновить полеты "Аэрофлота"», — цитирует ТАСС Раджапаксу.

«Мы единодушно согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в таких секторах, как туризм, торговля и культура, имеет первостепенное значение для укрепления дружбы, которую разделяют наши два народа», — подчеркнул он.

Раджапакса рассказал, что провел с российским президентом «очень продуктивную» видеоконференцию, в ходе которой поблагодарил Путина за поддержку и попросил о помощи с кредитом на импорт топлива. «Также обратился к нему за кредитной поддержкой на импорт топлива в Шри-Ланку», — сообщил он.

«Аэрофлот» приостановил рейсы на Шри-Ланку после ареста его самолета A330 властями страны в начале июня — тогда высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил иск ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Около 200 российских пассажиров были размещены в местных отелях, позже они улетели на родину двумя рейсами авиакомпании. Спустя два дня после ареста суд Шри-Ланки приостановил действие вердикта, запрещающего лайнеру покидать страну. Решение об этом было принято после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором Шри-Ланки. Вскоре борт вылетел в РФ.

В настоящий момент Шри-Ланка переживает худший кризис с конца 40-х годов, когда страна обрела независимость. Ситуация вызвана спадом иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, который привел к нехватке валютных резервов, сокращению импорта и введению строгой экономии ресурсов. Инфляция в июне в стране достигла 54,6%. Из-за нехватки бензина и дизельного топлива в конце прошлого месяца власти страны распорядились предоставлять горючее в первую очередь экстренным службам. Накануне в Шри-Ланке было отменено движение 140 пассажирских поездов, машинисты которых не смогли добраться до работы из-за отсутствия бензина у общественного транспорта. В государстве введена четырехдневная рабочая неделя, часть госслужащих перевели на удаленную работу. Для оплаты новых партий топлива Шри-Ланка должна заплатить примерно $587 млн, однако валютные запасы страны не превышают $50 млн.

На минувшей неделе стало известно, что Готабая Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве по вопросу закупок нефти. Ранее Шри-Ланка уже обращалась к РФ за помощью — в конце мая власти островного государства начали закупать у России нефть сорта Siberian Light, однако поставки были прекращены после инцидента с самолетом «Аэрофлота».