Резиденты ОЭЗ Москвы создали 1,3 тыс. рабочих мест в 2021 г. и вывели технополис в лидеры – Ефимов

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» получила максимальную оценку эффективности деятельности за 2021 год. Она возглавила рейтинг Минэкономразвития РФ российских ОЭЗ технико-внедренческого типа сразу по двум категориям: по количеству привлеченных инвестиций и по числу созданных рабочих мест. Об этом сообщил 6 июля вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» направили в свои производства более 28 млрд рублей — это пятая часть от общей суммы инвестиций особых экономических зон страны и 38% от вложений ОЭЗ технико-внедренческого типа», — рассказал Ефимов. Он добавил, что резиденты технополиса в прошлом году создали 1338 новых рабочих мест: это примерно треть от всех вакансий технико-внедренческих ОЭЗ за прошлый год.

Так, объем инвестиций компаний-резидентов в 2021-м году утроился по сравнению с 2020-м, а общее число сотрудников на их предприятиях увеличилось почти до 8,5 тыс.человек, уточнил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Министерство оценивало эффективность деятельности примерно 40 таких площадок в России. Важным показателем стала, например, рентабельность вложения бюджетных средств в создание инфраструктуры, а также работа органов управления, уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

В целом, по оценке Минэкономразвития, общая эффективность российских ОЭЗ России по итогам прошлого года выросла до 95% по сравнению с 87% на конец 2020-го года. Государство на 90% вернуло свои затраты на этот механизм, сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. «Резиденты уплатили 275,3 млрд рублей платежей во все бюджеты России, при этом государство потратило на ОЭЗ 304,8 млрд рублей. Из них 204,9 млрд — прямых расходов на стройку и 99,9 млрд — выпадающие доходы ввиду предоставления различных льгот», — отметил он. По прогнозу замминистра, если такая динамика российских ОЭЗ сохранится, на полную окупаемость они выйдут уже в 2022 году.

Напомним, что ОЭЗ «Технополис “Москва”» располагается на пяти площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. На время строительства предприятия действуют льготы по аренде земли, а после ввода завода в эксплуатацию участок можно выкупить за 1% от кадастровой стоимости.