Россияне снова начали покупать

Заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций состоялось накануне под председательством главы кабмина Михаила Мишустина. Как сообщил в ходе мероприятия глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, на потребительском рынке ситуация улучшилась.

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По его словам, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям и даже превысили их. «Но конечно, говорить о стабилизации пока рано. В реальном выражении обороты на контрольно-кассовой технике отстают, а июньский рост шёл в основном за счёт фактора сезонности в туризме, в гостиничном бизнесе и в транспорте: начались отпуска и летний отдых», — отметил он в своем выступлении.

Слабый спрос порождает проблемы

Главным риском для восстановления экономики остаётся слабость спроса, положил министр. Это подтверждают и текущий дефляционный тренд, и замедление кредитования. Кредитный портфель физических лиц не растёт, а по компаниям основной прирост идёт за счёт наших льготных программ кредитования. Одновременно растут депозиты: в условиях высоких реальных ставок население и компании не спешат тратить деньги, а предпочитают их сохранять.

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Максим Решетников подчеркнул, что с импортом ситуация в целом улучшилась за счёт принятых мер поддержки. В их числе параллельный импорт, новые программы, упрощенное администрирование. «При этом у нас быстрее восстанавливается потребительский импорт, а промежуточный импорт (то есть сырьё, комплектующие, которые нужны для нашей промышленности) и инвестиционный импорт (оборудование, станки, инструменты) — здесь ситуация сложнее. На фоне этих процессов также идёт структурная трансформация экономики», — констатировал он.

В мае 2022 инфляция ощутимо замедлилась, отметил в комментарии «Эксперту» вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. За месяц показатель составил всего 0,18%. В июне эта тенденция продолжилась. Рост цен остановился. Примерно четверть товаров, составляющих потребительскую корзину, подешевела. Из непродовольственных товаров в цене потерял каждый второй. Благодаря такой динамике ЦБ улучшил прогноз по ожидаемой годовой инфляции до 14%.

В следующем году она ожидается на уровне 5-7%, а в 2014-м — снова должна вернуться на уровень 4%. Как сложится ситуация — покажет время, но снижение инфляции, которое произошло сейчас, уже оказало положительное влияние на потребительский спрос, полагает эксперт. К тому же, в марте этого года в России спрос был рекордным. Граждане закупали товары впрок. Естественно, сделать закупки на всю жизнь невозможно. Сейчас запасы начинают заканчиваться, и население снова возвращается к привычному уровню потребления. Но, конечно, оно не вернулось на прежний уровень.

Что касается крупных покупок — автомобилей, техники, недвижимости и так далее — вероятно, спрос восстановится еще не скоро, уверен Арам Налбандян. Это обусловлено двумя факторами: общим снижением уровня доходов населения и трудностями с поставками товаров и комплектующих. Сейчас в этом отношении принимаются меры, в том числе заработал параллельный импорт, но говорить о стабилизации ситуации пока, действительно, преждевременно.

Дорогу осилит идущий

Потребительский рынок в традиционном понимании представляет собой совокупность частных лиц и домохозяйств, приобретающих продукцию и услуги для личного использования, напомнил эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. По его словам, замедление покупательной активности населения наблюдалось еще по итогам 2020 года. Помимо пандемии, это было вызвано низким уровнем мер государственной поддержки населения в период коронавирусных ограничений и локдаунов.

Программы поддержки бизнеса в кризис были сконцентрированы на так называемых «пострадавших отраслях», в то время как концепции стимулирования потребительского спроса у нас в стране не было и пока нет, указывает эксперт. При этом наши граждане получили выборочную и весьма ограниченную финансовую поддержку, которой хватило лишь на несколько визитов в магазин, заявил Виталий Корнейчук «Эксперту».

Начало специальной операции привело к масштабным санкциям против России, остро поставило необходимость достижения технологического суверенитета, практически уничтожило возможность торговли со странами ЕС, разрушило логистические цепочки экспорта и импорта товаров, привело к массовому исходу зарубежных производителей потребительских товаров из РФ.

Одновременно правительство предприняло и принимает беспрецедентные меры по поддержке национальной валюты, промышленности и бизнеса, социальной поддержки населении, обратил внимание Валерий Корнейчук. Благодаря принятым мерам удалось оправится от первого шока, вызванного началом экономической войны стран Запада против России, остановить падение курса национальной валюты, укрепить курс рубля, стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Происходит масштабная перестройка экономической модели развития, переориентация торговых потоков на АТР, поиск новых логистических схем и рынков сбыта продукции. Принят закон о параллельном импорте, первые поставки по которому уже прошли в мае. За три недели мая ввезено более 230 тыс. позиций товаров на 1,8 млрд долларов, что соответствует 15% месячного импорта. Это улучшило ситуацию с потребительским импортом после полного исчезновения импортных товаров с торговых прилавков. Запущена программа льготного финансирования импорта.

Лучше ситуация обстоит с продовольствием, указывает Валерий Корнейчук. Продажи продовольственных товаров, сделанных в РФ, наряду с вымываем импортных продуктов питания и товаров зарубежных производителей, ушедших с российского рынка, за пять месяцев этого года выросли в 2,5 раза. Покупать отечественные продукты стали в 2,2 раза чаще, а тратить на них — в 2,5 раза больше. В стандартном заказе из торговой сети 70–80% приходится на продукты, сделанные в России. Из мер социальной поддержки — на 10% увеличены пенсии и социальные пособия неработающим пенсионерам. Это существенная прибавка.

Увеличены выплаты военнослужащим и довольствие военным, участвующим в специальной операции. Президент Владимир Путин призвал банки начать выдачу ипотеки под 7%. Это оживит строительную отрасль и решение социальных вопросов граждан. Принятые меры способствуют оживлению потребительского рынка. Начало летнего сезона оживило туризм и способствовало росту затрат россиян на отдых. Тем не менее, путь к восстановлению потребительского рынка до уровня начала специальной операции еще немалый.

Негативное влияние на покупательскую способность населения оказывает инфляция, которая составила в мае 17,1 % годовых. В этой связи чрезвычайно актуальны и важны меры, предпринимаемые Банком России для ее таргетирования. Мы исходим из того, что по итогам 2022 года инфляция не превысит 15%. Дорогу осилит идущий, подчеркнул Валерий Корнейяук.

Вертолетные деньги не нужны

Провал спроса на потребительском рынке связан с разными факторами, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. В первую очередь, конечно, роли играют снижение реальных доходов, прекращение кредитования и потребительская неуверенность. Однако, когда мы говорим о необходимости поддержать потребительский спрос, то должны смотреть на эти вопросы глубже. Сегодня нам нужно управлять не только объемом потребительского спроса, о чем говорит Максим Решетников. Также целесообразно управлять и его структурой.

Спрос в целом состоит из двух компонентов — потребности и платежеспособности. И управлять стоит обоими компонентами. Во-первых, как полагает эксперт, имеет смысл целенаправленно направлять потребительские предпочтения в сторону товаров отечественного производства. Сейчас, когда многие западные товары уходят с рынка, у российской продукции появляются возможности. Об этом говорят все. Но правительству стоит создавать инструменты коммуникации, которые будут быстрее связывать наших потребителей в отечественной продукции.

«Российские продукты питания, косметика, мебель, бытовая химия и многое другое ищут возможности, чтобы попасть к российскому потребителю. И государству нужно оказывать этому всяческую маркетинговую, организационную, финансовую и моральную поддержку. Если государство ограничится только моральной поддержкой, то я боюсь, транзакционные издержки доступа российских товаров к российским же потребителям станут для производителей неподъемными», — рассказал Петр Заборцев.

Второй компонент — платежеспособность — нужно поддерживать умным образом домонетизируя экономику. Денежная масса в российской экономике за последние 3 месяца замерла на уровне около 68,5 трлн рублей. С учетом того, что цены в этом году уже скакнули более чем на 10%, то не удивительно, что потребительский спрос сокращается, отметил эксперт.

Дополнительную эмиссию нужно проводить не с помощью «вертолетных денег», и не отдавая это на откуп банкам, поскольку последние тяготеют к финансовым спекуляциям, а не к поддержке реального сектора. Дополнительные деньги нужно выдавать тогда, когда это связано с созданием дополнительной продукции, дополнительной добавленной стоимости.

«Я могу назвать две такие главные точки. Во-первых, это инвестиционные производственные проекты в реальном секторе экономике. Средства, направленные на создание новых товаров. Во-вторых, это поддержка оборотными средствами растущих предприятий. По сути, это задействование имеющихся производственных мощностей и повышение оборачиваемости экономики», — заявил Петр Заборцев.

Государству, по его словам, стоит заняться нахождением простого и не обременительного инструмента доведения новых денег до этих не вызывающих инфляцию точек эмиссии: «Если отдать это на откуп банком, то я боюсь транзакционные издержки будут такими, что реальные сектор этих денег практически не увидят. Здесь больше подойдут фонды прямого финансирования цепочек производственного передела или некие операторы поддержки отраслевой торговли».

Однако, решение, в любом случае за правительством. В целом, проблема потребительского спроса порождена не только обстоятельствами, но и действиями кабмина. И именно в его же силах ее разрешить, заключил экономист.