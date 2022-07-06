Рынок акций не может расти при падающей нефти

Утреннего оптимизма российским трейдерам хватило ненадолго. После роста на открытии торгов, довольно быстро началась фиксация прибыли, спровоцированная снижением цен на основные мировые биржевые товары. Основными причинами стало продолжающееся укрепление доллара на мировой арене (пара евро-доллар ушла ниже 1,02), а также политический кризис в Великобритании.

Нефть к закрытию нашего рынка подешевела на 2%, а в середине дня уходила под отметку $100 за баррель. Последний раз она стоила так дешево в конце апреля. Большинство экспертов ждет возобновления роста нефтяных котировок в среднесрочной перспективе, но это не исключает возможности продолжения ее падения в ближайшие дни.

На ухудшении общерыночных настроений ожидаемо возобновились распродажи акций «Газпрома» (-1%), с утра уходивших выше 200 рублей. Не получилось сформировать отскок у «Норильского Никеля» (-1,5%). Естественно, подешевели и акции нефтяных компаний. Так, «Лукойл» сегодня потерял 1,3%, а «Роснефть» 0,5% капитализации.

Из относительно ликвидных акций лучший результат показал «НоваТЭК» (+4%). Бумагу в последние дни сильно штормит: инвесторы так и не могут понять, выиграет компания или проиграет от дорогого газа в совокупности с нерешенными логистическими проблемами и трудностями дальнейшего развития эмитента из-за санкций. Сегодня трейдеры решили покупками бумаг «НоваТЭКа» отыграть подорожавший на 5% до более $1800 за тысячу кубов газ в Европе.

Акции «Газпрома» перестали реагировать на изменения газовых цен, поскольку у инвесторов сложилось впечатление, что компания будет поставлять в Европу мизерные объемы газа, и изменение цен на него очень слабо отразится на финансовых показателях газового монополиста.

В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,2%. Если цены на металлы и нефть не отрастут, а рубль возобновит рост, в ближайшие дни основной индикатор нашего рынка акций начнет вновь сверху вниз тестировать на прочность отметку 2200 пунктов. Ее пробой откроет дорогу на снижение к 2000 пунктам.

Пока для инвестиционных покупок можно рекомендовать лишь акции производителей удобрений и крупнейшего производителя титана ВСМП «Ависма», а на сильных просадках — «Лукойл» и «Роснефть».

Спекулятивно стоит ждать давно назревшего отскока в «Норильском Никеле».

От покупок же акций широким фронтом стоит воздержаться. Скорее всего, рынок даст возможность купить «голубые фишки» дешевле.