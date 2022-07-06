Силы рублевых «медведей» заканчиваются

Основное падение рубля произошло в первые минуты торгов, когда он подешевел к доллару на 5,5%. Но рублевые «медведи» не смогли развить успех, несмотря на разворот нефти вниз и ее уход под отметку $100 за баррель.
По итогам дня российская валюта подешевела к доллару на 3,6%, до 63,35 руб. за доллар.
При этом объемы торгов по сравнению со вчерашним днем снизились примерно на 20%. Такая картина говорит о том, что особого желания играть на понижение рубля уже нет. Для придания нового нисходящего импульса необходимы какие-то негативные для рубля поводы, коих пока не наблюдается.
Однако и бурного роста рубля до приближения пика налогового периода в условиях падения ценна сырьевые активы ждать не стоит.
«На ослабление российской валюты работает целый комплекс факторов, среди которых можно выделить: послабления ЦБ в части предельного размера суммы зарубежных валютных переводов физлицами, легализацию параллельного импорта и постепенное восстановление импортного потока, отказ ряда крупных отечественных эмитентов рынка акций от выплаты дивидендов за прошлый год (это может провоцировать переток частного капитала в инвалюту), а также ожидания перезапуска бюджетного правила с выкупом валюты и покупкой активов “дружественных” или нейтральных стран», — заявил «Эксперту» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Не исключено, что в ближайшие дни рубль немного окрепнет из-за фиксации прибыли спекулянтами, а потом заляжет в боковик.
«В целом, краткосрочно возможны два базовых сценария. Первый — откат курса ближе к 70 уже в летние месяцы; он может реализоваться в случае, если в ближайшее время заработает обновленное бюджетное правило, предложенное Минфином. Пока в этом плане мы имеем дело исключительно с вербальными интервенциями и соответствующими рыночными ожиданиями. Второй сценарий — движение курса вблизи 55-65 до конца лета. Такой сценарий вероятен при отказе от активного искусственного ослабления нацвалюты. Также стоит учесть, что влияние на курс в конце июля и августа могут оказать налоговые периоды, во время которых экспортеры будут конвертировать в рубли крупные объемы инвалюты. В это время пара доллар-рубль вполне может возвращаться в район 53-55», — считает Бахтин.
Среднесрочно же рубль продолжит оставаться самой сильной мировой валютой, поскольку приток долларов и евро на Московскую биржу будет превышать спрос на них со стороны экономики. Ввести в действие новое бюджетное правило для купирования профицита предложения валюты в ближайшие месяц-два вряд ли удастся из-за высоких рисков таких операций и резко негативной позиции Банка России относительно необходимости искусственного ослабления рубля.