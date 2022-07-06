Силы рублевых «медведей» заканчиваются

Основное падение рубля произошло в первые минуты торгов, когда он подешевел к доллару на 5,5%. Но рублевые «медведи» не смогли развить успех, несмотря на разворот нефти вниз и ее уход под отметку $100 за баррель.

По итогам дня российская валюта подешевела к доллару на 3,6%, до 63,35 руб. за доллар.

При этом объемы торгов по сравнению со вчерашним днем снизились примерно на 20%. Такая картина говорит о том, что особого желания играть на понижение рубля уже нет. Для придания нового нисходящего импульса необходимы какие-то негативные для рубля поводы, коих пока не наблюдается.