Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве выросла на 65%

За последние сутки в столице зарегистрировано 555 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с заболеванием, опубликованные на сайте Стопкоронавирус.РФ.

Накануне сообщалось о 339 новых пациентах с коронавирусом. Таким образом, суточный показатель вырос на 216 случаев, или приблизительно 65%.

За последние 24 часа в Москве госпитализированы 140 человек с заболеванием. Скончались в столице за сутки 11 пациентов с COVID-19. Общее число жертв инфекции в городе достигло 44 220.

Выздоровели от COVID-19 в Москве за сутки 358 человек (всего — 2 млн 588 тыс. 357); днем ранее сообщалось о 14 скончавшихся и 373 выписанных столичных пациентах.

Общее количество зарегистрированных в мегаполисе случаев COVID-19 на 6 июля составляет 2 779 939.

Накануне в оперштабе сообщили об отмене с 15 июля всех ограничений на пересечение российской границы, введенных из-за пандемии. В середине июня были сняты ограничения на въезд для прибывающих в РФ самолетом или морским путем, однако при этом сохранялись ограничения на въезд наземными видами транспорта.

На минувшей неделе Роспотребнадзор объявил об отмене мер, связанных с COVID-19, в частности, снятии масочного режима и запрета на работу общепита в ночное время. Пояснялось, что решение принято в связи с продолжавшимся на протяжении четырех месяцев снижением интенсивности эпидемического процесса.