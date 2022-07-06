Уголь возвращается победителем

Похоже, санкции против России и энергетический кризис если не похоронили надежды защитников окружающей среды избавиться от угля окончательно, то как минимум отодвинули их на неопределенный срок. Все попытки сторонников перехода к возобновляемым источникам энергии, радикальное крыло которых не без оснований называют «зелеными фанатиками», ускорить этот переход с треском провалились. Сейчас это очевидно уже всем. Большинство крупных экономик несмотря на недавние обещания отказаться от угля и практические шаги в этом направлении сейчас вновь покупают уголь, чтобы вырабатывать из него электричество и таким образом экономить дефицитный газ. Открывая законсервированные угольные электростанции, политики, конечно, говорят, что это краткосрочная мера и что их вновь закроют, как только закончится энергетический кризис, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
В результате вновь вспыхнувшего интереса к углю, который справедливо считается одним из главных источников загрязнения атмосферы планеты (он дает почти вдвое больше СО2, чем газ), цены на него сейчас тоже сильно выросли. Так, спотовые цены на уголь в австралийском Ньюкасле, главном поставщике угля для Азии, впервые перевалили в июне за 400 долларов за тонну.
Росту цен на уголь способствует и его нехватка в условиях резко изменившегося спроса. Так же, как с нефтью, угольная промышленность в последние годы страдала от резкого сокращения инвестиций в новые проекты.
Обращает на себя внимание, что «охоту» за углем возглавляет Европа, где больше всего говорили о переходе к чистой энергетике. Можно представить, какое разочарование сейчас испытывают европейцы, гордившиеся тем, что они идут во главе прогресса, каким все последние годы считали отказ от ископаемых видов топлива.
Среди стран, резко увеличивших в последнее время закупки угля и расконсервировавших угольные электростанции, например, Германия, которая еще совсем недавно обещала к 2030 году полностью перестать сжигать уголь. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение вернуть уголь горьким, но необходимым.
При этом верные себе европейцы не хотят признавать собственные ошибки и заявляют, что уголь несмотря на все его минусы все же «лучше, чем… Россия». Здесь имеются в виду, конечно, российские энергоносители, от которых с заслуживающим лучшего применения упорством так стремится отказаться Европа. Именно все эти эмбарго на российские уголь и нефть, а в будущем, наверняка, и на газ и стали одной из главных причин энергетического кризиса на этом континенте.
Угольные электростанции вновь открывают, кроме европейских стран, также в США, где угольная промышленность благодаря Бараку Обаме уже несколько лет находится в сильном упадке; Китае, крупнейшем импортере угля; Индии и других странах. Короче, везде, где растет спрос на энергию. В Индии доля выработанной из угля электроэнергии в апреле установила новый рекорд.
На улице шахтеров, которых судьба последнее время не баловала, сейчас долгожданный праздник. Так, англо-швейцарская горнодобывающая компания Glencore, один из лидеров в добыче угля, заявила в июне, что рассчитывает заработать на угле в первой половине года 3,2 млрд долларов. Для сравнения: за весь прошлый год она заработала 3,7 млрд долларов.
Первым из российских энергоносителей, которые запретил покупать Брюссель, был уголь. Естественно, это вовсе не значит, что Европа перестала покупать уголь у России, которая является четвертым после Австралии, Индонезии и ЮАР экспортером угля.
Несмотря на европейское угольное эмбарго, вступающее в силу в августе, Россия не только не уменьшила экспорт угля, но и увеличила его за счет, главным, образом Китая и Индии. Пекин и Нью-Дели не ввели против Москвы никаких санкций и сейчас наращивают его закупки. По данным Kpler, Россия отправила покупателям по морю в июне 16,45 млн тонн угля, почти столько же, сколько в мае – 16,56 млн тонн. По сравнению с июнем и маем 2021 года зафиксирован небольшой рост: 3,5% и 3,8% соответственно. По сравнению же с тремя месяцами, предшествовавшими началу спецоперации на Украине, рост намного больше: декабрь 2021 г. – 13,43 млн т; январь 2022 г. – 12,28 млн т и февраль – 13,08 млн т.
Продолжают покупать российский уголь и европейские страны. Правда, с каждым месяцем все меньше. Данные по главным европейским покупателям угля из России: Германия, Нидерланды и Италия, вместе взятые, купили в июне 1,47 млн т, а в мае – 2,59 млн т. Замещать российский уголь Европа планирует при помощи угля из США, Колумбии и Австралии.
Европа покупает российский уголь не напрямую у Москвы, а у посредников, естественно, прилично при этом переплачивая. Одним из таких посредников является Турция, которая использует санкции против России по максимуму. Анкара купила в июне 1,81 млн тонн российского угля, по данным Kpler. Это максимум за пять лет, которые ведет наблюдения эта компания. В мае импорт, кстати, был значительно меньше – 1,06 млн т.