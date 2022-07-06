Уголь возвращается победителем

Похоже, санкции против России и энергетический кризис если не похоронили надежды защитников окружающей среды избавиться от угля окончательно, то как минимум отодвинули их на неопределенный срок. Все попытки сторонников перехода к возобновляемым источникам энергии, радикальное крыло которых не без оснований называют «зелеными фанатиками», ускорить этот переход с треском провалились. Сейчас это очевидно уже всем. Большинство крупных экономик несмотря на недавние обещания отказаться от угля и практические шаги в этом направлении сейчас вновь покупают уголь, чтобы вырабатывать из него электричество и таким образом экономить дефицитный газ. Открывая законсервированные угольные электростанции, политики, конечно, говорят, что это краткосрочная мера и что их вновь закроют, как только закончится энергетический кризис, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

В результате вновь вспыхнувшего интереса к углю, который справедливо считается одним из главных источников загрязнения атмосферы планеты (он дает почти вдвое больше СО2, чем газ), цены на него сейчас тоже сильно выросли. Так, спотовые цены на уголь в австралийском Ньюкасле, главном поставщике угля для Азии, впервые перевалили в июне за 400 долларов за тонну.

Статья по теме: За три года в угольную промышленность было вложено полтора триллиона долларов

Росту цен на уголь способствует и его нехватка в условиях резко изменившегося спроса. Так же, как с нефтью, угольная промышленность в последние годы страдала от резкого сокращения инвестиций в новые проекты.

Обращает на себя внимание, что «охоту» за углем возглавляет Европа, где больше всего говорили о переходе к чистой энергетике. Можно представить, какое разочарование сейчас испытывают европейцы, гордившиеся тем, что они идут во главе прогресса, каким все последние годы считали отказ от ископаемых видов топлива.

Статья по теме: Рокировка на угольном рынке

Среди стран, резко увеличивших в последнее время закупки угля и расконсервировавших угольные электростанции, например, Германия, которая еще совсем недавно обещала к 2030 году полностью перестать сжигать уголь. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение вернуть уголь горьким, но необходимым.

При этом верные себе европейцы не хотят признавать собственные ошибки и заявляют, что уголь несмотря на все его минусы все же «лучше, чем… Россия». Здесь имеются в виду, конечно, российские энергоносители, от которых с заслуживающим лучшего применения упорством так стремится отказаться Европа. Именно все эти эмбарго на российские уголь и нефть, а в будущем, наверняка, и на газ и стали одной из главных причин энергетического кризиса на этом континенте.

Угольные электростанции вновь открывают, кроме европейских стран, также в США, где угольная промышленность благодаря Бараку Обаме уже несколько лет находится в сильном упадке; Китае, крупнейшем импортере угля; Индии и других странах. Короче, везде, где растет спрос на энергию. В Индии доля выработанной из угля электроэнергии в апреле установила новый рекорд.

На улице шахтеров, которых судьба последнее время не баловала, сейчас долгожданный праздник. Так, англо-швейцарская горнодобывающая компания Glencore, один из лидеров в добыче угля, заявила в июне, что рассчитывает заработать на угле в первой половине года 3,2 млрд долларов. Для сравнения: за весь прошлый год она заработала 3,7 млрд долларов.

Первым из российских энергоносителей, которые запретил покупать Брюссель, был уголь. Естественно, это вовсе не значит, что Европа перестала покупать уголь у России, которая является четвертым после Австралии, Индонезии и ЮАР экспортером угля.

Несмотря на европейское угольное эмбарго, вступающее в силу в августе, Россия не только не уменьшила экспорт угля, но и увеличила его за счет, главным, образом Китая и Индии. Пекин и Нью-Дели не ввели против Москвы никаких санкций и сейчас наращивают его закупки. По данным Kpler, Россия отправила покупателям по морю в июне 16,45 млн тонн угля, почти столько же, сколько в мае – 16,56 млн тонн. По сравнению с июнем и маем 2021 года зафиксирован небольшой рост: 3,5% и 3,8% соответственно. По сравнению же с тремя месяцами, предшествовавшими началу спецоперации на Украине, рост намного больше: декабрь 2021 г. – 13,43 млн т; январь 2022 г. – 12,28 млн т и февраль – 13,08 млн т.

Продолжают покупать российский уголь и европейские страны. Правда, с каждым месяцем все меньше. Данные по главным европейским покупателям угля из России: Германия, Нидерланды и Италия, вместе взятые, купили в июне 1,47 млн т, а в мае – 2,59 млн т. Замещать российский уголь Европа планирует при помощи угля из США, Колумбии и Австралии.

Европа покупает российский уголь не напрямую у Москвы, а у посредников, естественно, прилично при этом переплачивая. Одним из таких посредников является Турция, которая использует санкции против России по максимуму. Анкара купила в июне 1,81 млн тонн российского угля, по данным Kpler. Это максимум за пять лет, которые ведет наблюдения эта компания. В мае импорт, кстати, был значительно меньше – 1,06 млн т.