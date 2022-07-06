В Германии хотят запустить «Северный поток-2»

Представитель Левой партии ФРГ, глава комитета по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в интервью газете Rheinische Post сегодня отметил, что Германии следует продолжать диалог с Россией по энергоносителям. Кроме того, политик считает, что в случае крайней необходимости его стране стоит рассмотреть вариант временного использования «Северного потока-2».

Напомним, что с 14 июня в Германию были частично прекращены поставки газа из России и по «Северному потоку-1», топливо поступает в объеме 40% от максимальной мощности трубопровода. Причина подобного решения — несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens. Компания-производитель утверждает, что одну из турбин после ремонта пока невозможно вернуть из Канады в силу антироссийских санкций.

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Начинается поиск виноватых

По оценке эксперта Финансового университета, при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича заявления Клауса Эрнста нельзя рассматривать как мнение большинства представителей немецкого правительства. Эксперт напомнил, что “комрад” Эрнст и ранее высказывался достаточно мягко в отношении России, а сам Комитет по вопросам энергетики выступал «за» введение в работу «Северного потока-2». По крайней мере, до эскалации конфликта на Украине.

«Клаус Эрнст, помимо прочего, еще и представитель Левой партии, то есть находится вне правящей коалиции. Поэтому может себе позволить высказывания, которые не являются мейнстримом для немецких властей. В Германии еще есть люди, которые готовы рационально мыслить по энергетическим вопросам, но все же они не “ключевые”. Я не думаю, что сейчас есть политические возможности для запуска “Северного потока-2”, хотя технически все готово. Если политики придут к положительному решению, между ним и непосредственно запуском может пройти максимум пара дней», — отметил Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Он считает, что для Запада репутационно проще было бы вернуть турбины для «Северного потока-1» из Канады в Россию, чем запустить второй трубопровод, хотя и то, и другое означало бы смягчение санкций и потеряю лица Европой. «При этом ситуация в Германии ухудшается, а это значит, что поиск виноватых непременно начнется. Одно дело говорить: “Мы за Украину!”, а другое — справляться с реальными последствиями энергетического кризиса», — заметил эксперт.

Исключение из санкционного правила

С коллегой согласен и ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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«Германия оказывается в сложном положении. С одной стороны — немцы осознают, что без “Северного потока-1” подготовиться к отопительному сезону будет чрезвычайно сложно, а пройти его — тем более. Этот газопровод был основным источником поставок российского “голубого топлива” в Европу. По нему шло примерно по 200 млн кубов в сутки. И в этом плане Германия всегда была защищена, так как газ шел через нее. А тут ситуация меняется. Мы понимаем, что немцам не удается договориться с канадцами, а Канада по факту шантажирует Европу тем, что забрала на ремонт турбины и не отдает назад. Хотя конечно, они могли бы сделать исключение. Американцы, например, постоянно делают какие-то поправки в санкциях. Но со стороны Канады этого не происходит, а в ФРГ догадываются, что скоро весь “Северный поток-1” будет остановлен: турбины выработают свой ресурс. И получится, что СП-1 не работает, газопровод “Ямал-Европа” — тоже, украинская труба работает не на полную мощность», — констатировал Игорь Юшков.

В таком случае, для ФРГ было бы логичным заменить поставки через «Северный поток-1» газом из «Северного потока-2». Кроме того, со вторым проектом не возникли бы трудности при ремонте, так как на нем стоят российские турбины «Ладога», напомнил эксперт.

«Но проблема для немцев заключается в том, что они сами “Северный поток-2” демонизировали годами, создали вокруг него “ореол российской агрессии” и теперь никак не могут запустить по политическим мотивам. Хотя санкций Европы против проекта нет вообще, его остановили чисто бюрократическим способом, отозвали один документ. Существуют только ограничительные меры со стороны США в отношении Nord Stream AG2. При этом если бы немцы захотели, они бы могли все грамотно развернуть. Сказать, например, что сейчас Россия зарабатывает очень много на поставках, при этом на европейском рынке дефицит топлива. Сослались бы на то, что запустят “Северный поток-2”, и дефицит уменьшится. Соответственно, упадут и цены. При желании можно найти и политическое решение, но никто не стремится этого делать. Только страх не пройти отопительный сезон вызывает споры», — подчеркнул Игорь Юшков.

Европейцам надо определиться

Еще тонкий момент с запуском «Северного потока-2» заключается в том, что европейцы рассматривают сейчас проект как «временный вариант». Мол, когда потеплеет, Европа трубопровод можно будет попросту «отключить», заметил Игорь Юшков.

«И тут вопрос, как такой сценарий будет воспринимать Россия, ведь запускать “Северный поток-2” на пару месяцев особого смысла и нет. Поэтому РФ захочет договариваться в долгую. А если нет — то и нечего включать. Но насколько можно доверять гарантиям Европы, если она их предоставит, сказать сложно. Мы понимаем, что они запросто наврут с три короба, а в апреле просто все отрубят. Но главное, это то, какое мнение будет доминировать в среде простых европейских граждан. Похоже, при выработке политического решения страны ЕС будут исходить именно из него. Нужно взвесить, что вызывает большее недовольство людей — высокие платежи и холод или действия России на Украине. Готовы ли европейцы вынести все те экономические невзгоды, которые наваливаются на них? Пока никто не может дать на этот вопрос однозначный ответ», – заключил эксперт.