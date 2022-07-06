В столице запустят платформу для сборки электромобилей «Москвич»

Разработка собственной платформы для электрокаров под брендом «Москвич» начнется на бывшем автозаводе французского концерна Renault одновременно с запуском производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом в ходе визита на предприятие, где было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автотранспорта между правительством города и ПАО «КамАЗ», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич". На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы [для] электромобиля под названием "Москвич"», — цитирует ТАСС столичного градоначальника.

В конце марта стало известно о решении компании Renault приостановить деятельность в России. В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о переходе 68% концерна в капитале «АвтоВАЗа» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а также о передаче доли в столичном автозаводе ЗАО «Рено Россия» Москве. В середине мая Сергей Собянин сообщил, что в столице возобновится выпуск автомобилей под маркой «Москвич» на базе бывшего завода Renault, который перешел на баланс города; выпуск старых моделей не предполагается, подчеркнул столичный градоначальник.