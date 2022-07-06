Власти Москвы провели переговоры с регионами об офсетных контрактах

Кооперацию и расширение сотрудничества для развития отечественной промышленности обсудили на международной промышленной выставке «Иннопром». Делегация Москвы также провела переговоры с руководителями регионов, их темами стало замещение импорта в оборудовании, доступ российских промышленников к госзаказу и заключение офсетных контрактов.



В переговорах приняли участие руководители профильных ведомств. А также представители столицы посетили рабочую встречу министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина с отраслевыми органами власти.



«Москва активно развивает промышленный сектор и доказывает, что столичные предприятия могут производить продукцию, не хуже, чем иностранные компании», — рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова. Она напомнила: чтобы облегчить поиск оборудования в России, в июне этого года заработала Площадка товарной кооперации на Портале поставщиков Москвы. Этот ресурс «позволит российским и зарубежным производителям оперативно размещать информацию о товарах, находить партнеров, сырье, комплектующие, расширять рынки сбыта, быстро совершать сделки в электронном виде», — подчеркнула Дарья Степанова. Она добавила, что на площадке используется продвинутый каталог продукции с автоматическим подбором вариантов. Кроме того, ее размещение на московском Портале поставщиков позволяет сразу же получить доступ к госзаказу.



В ходе рабочей встречи стороны обсудили совместную разработку инфраструктуры для поддержки бизнеса, с участием центра «Моспром» и регионального Фонда развития промышленности, сообщил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. «Мне кажется, что одна из целей участия регионов в крупных международных мероприятиях – это развитие межрегиональной кооперации, возможность прямого общения между предприятиями регионов. Кроме того, это отличная площадка для обмена опытом между органами власти, в части выстраивания работы и промышленной политики», — добавил он.



По словам исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрия Кулакова, московский регион — очень перспективная площадка для многих предприятий региона. Взаимодействие Москвы и Оренбурга может быть полезно обеим сторонам, в том числе в рамках заключения межрегиональных офсетных контрактов по приоритетным направлениям, отметил он. «Столичные предприятия шагнули далеко вперед и по уровню развития, и по своим возможностям. При этом у нас есть определенные конкурентоспособные вещи, которые мы можем предложить. Такое сотрудничество может быть выгодно обеим сторонам: для наших предприятий это заказы, а для Москвы – возможность снизить себестоимость, получить дополнительную прибыть и направить ее на дальнейшее развитие», — сказал Дмитрий Кулаков. Он подчеркнул, что налаживание современных производств — важная задача сегодня, и регионам интересен передовой опыт столицы.



Напомним, что с 1 июля федеральные власти упростили требования к заключению офсетных контрактов. В этом механизме инвестор обязуется инвестировать в продукцию, нужную городу, а власть гарантирует ему госзакупки этой продукции в течение нескольких лет. В частности, согласно поправкам, появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более субъектами РФ с объемом инвестиций не менее 400 млн рублей.