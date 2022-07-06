Единственный плюс — и тот в минусе

В среду обвальное падение цен на нефть, начавшееся накануне с отметки $114,75 за баррель Brent, продолжилось, и цены достигли $98,5. Ниже круглой отметки $100 цены оказались впервые с апреля, но большим сюрпризом это не стало.

Накануне нефть WTI уже прошла этот рубеж, а на фоне нарастающих опасений того, что США и ЕС входят в рецессию, рынок готов увидеть и куда меньшие цифры. Аналитики Citi, например, в случае реализации сценария с рецессией ожидают, что техасская нефть к концу года будет стоить в районе $65 за баррель.

После краткосрочного взлета цены Brent в марте почти до $140 и последовавшего падения ниже $97 за баррель нефть в целом дорожала. Этому по-настоящему не смогли помешать даже выбрасываемые на рынок из нефтяных резервов США 1 млн баррелей в день.

Это заметно отражалось на акциях американских нефтяных компаний. На фоне всеобщего падения фондового рынка США акции Chevron прибавили с начала года и до 8 июня, когда был зафиксирован их максимум, 54,2%, а Exxon Mobil — 72,1%. Энергетический сектор S&P 500 был единственным ярким пятном на фоне остальных 10 составляющих индекса. За этот же период он прибавил 65,2%.

Но затем цены на нефть начали разворачиваться, а за ними пошли вниз и энергетические акции. Ускорение падения котировок Brent и WTI в последние дни увеличило и темпы снижения бумаг американских нефтяников. Во вторник энергетический сектор S&P 500 потерял 3,37%, а от июньского пика его отделяло уже 26,2%.

В среду падение продолжилось. В течение дня акции Chevron и Exxon Mobil теряли 4%, и хотя позднее они, как и котировки нефти, отскочили вверх, но из «красной зоны» не вышли. Дальнейшее будет зависеть от цен на энергоносители, а те — от того, наступит ли рецессия.

«Существует довольно сильная корреляция между ВВП с одной стороны и спросом на нефть с другой, — цитировало в среду Reuters аналитика по энергетическим акциям CFRA Стюарта Гликмана. — Самый большой страх, который вы можете испытывать сейчас, если инвестируете в энергетику, это страх того, что мы получим резкую рецессию.»

Тем не менее, пока энергетика остается единственным сектором индекса S&P 500, находящимся в плюсе. Благодаря мощному заделу начала года на закрытие вторника его прирост все еще составлял 22%.

Сейчас он должен быть несколько ниже этой цифры, но в отличие от других секторов у энергетического есть определенные шансы на заметный отскок. Слишком уж последние движения Brent и WTI напоминают капитуляцию инвесторов.

«Ценовое движение в одночасье, когда оба контракта торгуются в диапазоне около $15, скорее намекает на панику и принудительную ликвидацию, чем на структурные изменения в условиях ограниченного спроса и предложения во всем мире», — отметил в среду на CNBC старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

С этим согласны и некоторые другие эксперты. Они отмечают, что никаких принципиальных фундаментальных изменений в последние дни все-таки не произошло. Пока поменялись лишь настроения на рынках, вдруг осознавших реальность перспективы рецессии, но они вообще довольно переменчивы.

«Цены пойдут вверх, как только мы преодолеем нынешний период ухода от риска, — говорил в среду Bloomberg стратег по сырьевым рынкам UBS Group AG Wealth Management Уэйн Гордон. — Мы видели ряд проблем в Северной Африке, мы видели, что потенциально ОПЕК не достигает своих производственных целей. И если даже вы посмотрите на спрос, он продолжает оставаться устойчивым, если не улучшаться».

