Заработать на дизеле

Совокупный объем морского экспорта дизельного топлива из России в период с 1 по 27 июня немного вырос по сравнению с маем и составил 115,9 тысяч тонн в сутки. В прошлом же месяце аналогичный суточный показатель составил 115,8 тысяч тонн. Такие данные привело сегодня независимое ценовое агентство «Аргус».

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Стоит отметить, что танкерные отгрузки дизельного топлива из РФ потребителям на северо-западе Европы снизились с 51, 4 до 45,3 тысяч тонн в сутки. «Доля поставок топлива в этот регион в общем объеме экспорта продукта из России снизилась до 39,1% с 44,4%. Экспорт продукта в Европу затруднен из-за логистических и финансовых проблем и репутационных рисков для международных компаний, вызванных санкциями в отношении российского нефтяного сектора со стороны США и Евросоюза», — цитирует ТАСС сообщение агентства.



При этом отмечается, что доля российских поставок дизельного топлива в общем объеме его импорта в Европу составляет около 50%. Заместить ее сейчас возможности нет, в связи с чем международные компании продолжают приобретать российский дизель. Дополнительным стимулом для этого является дисконт к европейским котировкам на партии дизтоплива из России. Но несмотря на скидки, экспортная маржа российского нефтепродукта остается высокой, а спрос на «русский дизель» имеется не только в ЕС.

«Экспорт дизельного топлива в перспективе будет сохраняться как минимум на текущем уровне, потому что попытки европейских потребителей избавиться от российской нефти приводят к необходимости везти новые марки, где выход дизтоплива по проценту ниже, чем при переработке Urals. Они сами создают себе дефицит. Другой вопрос, каким образом дизельное топливо будет попадать из России в Европу, но наши нефтяники и такую проблему могут решить. Если ЕС сейчас поднимает вопрос запрета на использование смеси нефти, то вопрос о смеси нефтепродуктов не поднимается», — заявил «Эксперту» главный редактор отраслевого портала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич.

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Оптимистично смотрит на складывающееся на рынке положение дел и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«По нефтепродуктам ситуация у нас далеко не плачевная потому, что санкции по ним вводятся Европейским союзом только в начале следующего года, а поставки из России идут сейчас идут вообще по довольно экзотическим направлениям. Даже арабский мир начал покупать наши нефтепродукты. И не только дизель. Например, Саудовская Аравия купила у нас весьма значительную партию мазута. Их станции будут работать на российском мазуте, а сами они — продавать сырую нефть в Европу. И не с дисконтом, а с бонусом», —сообщил аналитик «Эксперту».

«В конечно итоге все будет зависеть от того, какая конфигурация сбыта выстроится в конце года, но что-то подсказывает — дисконт сможет перемолоть любые санкции. Я, вообще, считаю, что по итогам года, а, возможно, что уже и в начале осени, даже по сырой нефти мы не просто вернемся к ситуации января 2022-го, а еще и начнем идти в рамках квоты ОПЕК+. Будет увеличение добычи», — заключил Сергей Пикин.