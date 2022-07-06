На Европу одна за другой набегают волны жары

Метеорологи стараются реже использовать слово «аномальный» в своих прогнозах. Аномальная жара все больше перестает быть ненормальной, отличной от нормы, что обозначает слово «аномальный», и все больше становится нормальной. Возможно, европейцы и не совсем правы, потому что жарче становится везде, но им кажется, что они больше всего страдают от аномальной летней жары, которая приходит на континент каждое лето, как часы.

Опрос Eurobarmeter, правда, проведенный до 24 февраля, свидетельствует о том, что, по мнению европейцев, изменения климата – самая важная проблема, стоящая сейчас перед человечеством. Такой точки зрения придерживаются 93% опрошенных жителей континента.

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Не стал исключением и этот год. Жара пришла в Европу с началом лета, но самым жарким месяцем, похоже, вновь станет июль. Единственное, чем сейчас приходится утешать себя европейцам, так это то, что столбики термометров приближаются к 50-градусной отметке все же не на всем континенте, а лишь в отдельных его частях. Преимущественно, южных.

В минувшие выходные, пожалуй, самым жарким местом Старого Света была Португалия, куда пришла сахарская жара с 46-градусной температурой. Португальцев высокой температурой, конечно, не испугаешь, но сейчас, как утверждают метеорологи, температура в стране, причем, не в отдельных районах, а практически на всей территории, как минимум, на пять градусов выше нормы.

Прогноз синоптиков неутешительный – Португалия будет оставаться самым жарким местом Европы и в ближайшие пару недель. Столбик термометра, по прогнозам, будет значительно превышать отметку 40 градусов. Июльскую волну жары синоптики объясняют раскаленным воздухом, пришедшим из Северной Африки, где, кстати, как нетрудно догадаться, еще жарче.

На юге Европы, как обычно, очень жарко – температура в Испании, Италии и Греции, намного выше 30 градусов, но все же прохладнее, чем в Португалии. Если для южан экстремальной является температура выше 40 градусов, то на севере континента, менее привычном к жаре, такой считается погода, когда столбики термометров поднимаются выше 30 градусов. Британцы сейчас, например, в затруднении. Они не знают, можно ли в нынешние времена называть погоду «аномальной». На туманном Альбионе столбик термометра сейчас колеблется в районе 30 градусов.

Аномальная жара не ограничивается лесными пожарами, резким ростом расхода электроэнергии, которой сейчас на континенте не хватает; и, конечно, увеличением числа смертей, связанных с высокими температурами, особенно, среди пожилых людей. Аномальная жара в прямом смысле этого слова меняет Европу. Об этом говорит, например, произошедшее на днях в итальянских Альпах крушение огромного подтаявшего ледника, которое унесло жизни как минимум 7 человек. Трагедия произошла, между прочим, через день после рекордно высокой температуры в горах – 10 градусов.

Во Франции, крупнейшем в Евросоюзе производителе зерна, жара и сопровождающие ее засухи в этом году так же, как, кстати, и в прошлом, крайне негативно влияет на урожай. Уже 16 мая специалисты заявили, что урожай пшеницы в этом году будет из-за неблагоприятных погодных условий ниже среднего на 27%. Естественно, 35-градусная жара – не самые благоприятные условия для созревания хорошего урожая.

На жару жалуются не только французские, но и итальянские фермеры. В районе долины реки По, главном сельскохозяйственном районе стране, кроме жары, сильнейшая за 70 лет засуха. По прогнозам специалистов, она может уменьшить урожай в этом году на 30%. В пяти регионах на севере Италии объявлено чрезвычайное положение. Синоптики прогнозируют на предстоящие выходные для многих районов на полуострове 38 градусов и выше.

Предстоящие выходные будут особенно жаркие на большей части Европы. Синоптики предупреждают о новых рекордах или, скорее, антирекордах. Во Франции, кстати, в июне погода уже обновила рекорды по жаре в 11 регионах. 9 и 10 июля столбик термометра может подниматься, если верить метеопрогнозам, до 42°С.

Не удивишь никого в Европе, особенно, на юге и лесными пожарами. Нынешнее лето не исключение. В Испании пожары уже уничтожили леса на площади приблизительно 9 тыс. гектаров. И это только начало сезона пожаров.

В Греции наиболее сложная пожарная обстановка сейчас на севере Пелопоннеса, где из-за бушующего огня пришлось эвакуировать жителей десятков деревень и населенных пунктов. Согласно данным греческих пожарных, каждый день в стране возникает до сотни новых очагов возгорания.

Пожарные в Албании и Хорватии тоже изо всех сил борются с лесными пожарами.