Акции дня: бумаги Ozon взлетели на 16%

Бумаги российского маркетплейса Ozon выросли по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 7 июля. Акции поднялись на +16,32% до 1019 руб. за штуку.

Трейдеры покупали акции, поскольку компания является одним из основных бенефициаров решения о параллельном импорте, отметили аналитики «Фридом Финанс».

«Многие товары будут проданы через площадку российского ретейлера. При этом на фоне ослабления рубля импортные товары подорожают, что также позволит компании нарастить выручку. Кроме того, после выхода из бумаг «Газпрома» и «Норникеля» многие инвесторы ищут интересные кейсы для вложений. Это способствует перетоку средств в бумаги Ozon, который начал торговлю товарами, ввезенными за счет параллельного импорта, две недели назад», - прокомментировали эксперты.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,22% до 2226,65 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,80% до 1132,49 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:38 мск составила 105,27 долларов за баррель (+4,55%). Российская валюта укреплялась – 61,95 руб. за доллар.