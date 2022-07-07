Авиакомпанию Red Wings возглавит руководитель аэропорта Жуковский

Входящую в «Ростех» авиакомпанию Red Wings в скором времени возглавит руководитель также контролируемого госкорпорацией аэропорта Жуковский, Евгений Солодилин.

Об этом пишет ТАСС.

С 2014 года гендиректором перевозчика был Евгений Ключарев. Причины его ухода из авиакомпании не раскрываются, как и его будущее место работы.

Как сообщает «Коммерсантъ», новый глава Red Wings скорректирует стратегию компании, закрепив в ней ориентацию на международные рейсы и пополнение авиапарка самолетами Ту-204. В настоящий момент парк Red Wings состоит, в основном, из SSJ 100.

По данным «РБК Компании», в 2021 году выручка АО «Ред Вингс», которая управляет перевозчиком, составила 23,3 млрд руб., однако предприятие осталось в убытке почти на 2 млрд руб.

Как рассказал близкий к аэропорту Жуковский источник издания, в ближайшие дни Солодилин сложит с себя полномочия руководителя трех предприятий в составе холдинга — «Рампорт Аэро», «ЖИА Карго» и «ЖИА Сервис». Генеральным директором «Рампорт Аэро» должен стать нынешний первый заместитель Александр Коломиец, до весны 2022 года возглавлявший «Внуково-Карго». Предполагается, что Солодилин сохранит участие в стратегическом управлении аэропортом, став зампредом совета директоров «Рампорт Аэро».

Говоря о компетенциях Солодилина в авиаотрасли, собеседник газеты указал на то, что «менеджмент Жуковского имел вполне успешный опыт создания авиакомпании WeGo Air, позже проданной и переименованной в "Северо-Запад"», а также принимал участие в создании и руководстве SkyGates Airlines.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в июне Red Wings выполняла до 250 взлет-посадок, что в 10 раз больше, чем в январе. При этом, по данным источника «Коммерсанта» в Минтрансе, в мае пассажиропоток перевозчика снизился более чем на треть по сравнению с 2021 годом, хотя в марте и апреле был рост на 25% и 18% соответственно.