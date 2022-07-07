Бизнес Starbucks в России может купить партнер Аркадия Новикова

Российские точки американской сети кофеен Starbucks, возможно, приобретет ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, получивших информацию в самой компании, а также на знакомого Пинского.

Сообщается, что сделка может быть закрыта уже в июле. В нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк».

Новый владелец должен будет провести ребрендинг по аналогии с McDonald’s, рассказал один из собеседников издания. Передача прав на использование продукции и технологий не предполагается.

Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил, отмечает газета; Starbucks и ФАС на запросы журналистов не ответили.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки по покупке российского бизнеса Starbucks вряд ли может превысить 700 млн руб. из-за существенного дисконта. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько между тем оценивает потенциальную сделку в диапазоне от 1,6 до 3 млрд руб.

Директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Russia Ирина Козина считает, что помещения Starbucks могут быть переоборудованы под рестораны группы Pinskiy&Co, в которую входят, частности, такие заведения как Avocado Queen, «Магадан», Simach, «Высота 5642». По ряду этих проектов партнером Пинского выступает ресторатор Аркадий Новиков.

Сеть Starbucks приостановила деятельность в РФ в начале марта, а в мае было объявлено об уходе с российского рынка. Первая точка Starbucks в России начала работать в 2007 году; по состоянию на 2022 год у сети в стране было 130 кофеен под управлением ООО «Кофе Сирена».

Выручка «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 году выросла на 42%, до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ составила 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020-м.