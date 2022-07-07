Бизнесу дали «Госключ»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с ФНС запустило новый проект — подписание документов для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием мобильного приложения «Госключ».

Для получения сертификата УКЭП потребуются лишь подтвержденная учетная запись на Госуслугах, смартфон с NFC-модулем и биометрический загранпаспорт нового поколения.

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В дело вступает цифра

Как говорится в сообщении министерства, для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Система сама подскажет, какие данные необходимо вводить, а при регистрации юрлица — поможет и с выбором типового устава.

Сформированный пакет документов можно подписать не выходя из дома. Затем в приложении «Госключ» документы будут направлены в инспекцию автоматически. При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток.

Приложение разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг. В нем можно бесплатно сформировать сертификат и получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) или усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). С их помощью можно подписывать юридически значимые документы в электронном виде. На данный момент с использованием «Госключа» уже подписано более 350 тысяч документов.

Сегодня «Госключ» позволяет удаленно заключать договоры на оказание услуг связи и подавать заявления на перенос номера. Также Минцифры проводит апробацию сервиса, позволяющего отправить себе документы для подписания в «Госключе». Эта услуга может быть востребована, например, для подписания согласий на электронный кадровый документооборот или подачи в электронном виде обращений в суд.

«Мы живем в эпоху цифровой экономики, скорость жизни растет, процессы с использованием человеческого труда сокращаются, в дело вступает цифра, а человек может позволить себе делать что-то более интеллектуальное», — отметила в комментарии «Эксперту» генеральный директор ABE Consulting, руководитель Общественной приемной города Москвы Оксана Айсина.

Введение в действие «Госключа» и регистрация юридического лица удаленно не может не радовать, констатировала она. Ведь это, прежде всего, упрощение бюрократических процедур и сокращение времени предпринимателей, исключение коррупционной составляющей из-за прозрачности сервиса., что является для экономики и развития предпринимательства безусловным плюсом.

У нас уже работает удаленная регистрация самозанятых и ИП, и мы видим, как активно этим сервисом пользуются предприимчивые налогоплательщики. «Хочу отметить, что мы, как представители бизнеса, которые помнят огромные очереди в налоговых и долгие ожидания результатов при той же регистрации юрлица, всегда двумя руками «за» упрощение всех бюрократических процедур и снижение сроков оказания государственных услуг», — заявила эксперт.

Но у любого действия есть и обратная сторона. Простота процедуры позволит некоторым неосознанно подходить к процессу. Бессмысленное открытие юридических лиц, отсутствие бюджетов на их содержание или нежелание ведения отчетности повлекут за собой рост «бездомных компаний». Не исключен и мошеннический подход с целью регистрации юридических лиц на фиктивных собственников. Для предупреждения подобных вещей правительству потребуется принять еще ряд законодательных инициатив, подчеркнула Оксана Айсина.

Востребованность сервиса пока под вопросом

Конечно, «Госключ» — это полезное нововведение. Но, учитывая большой процент населения с низкой правовой грамотностью, такое упрощение может породить вал создания фиктивных фирм, признал в беседе с корреспондентом «Эксперта» и руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

Недавно государство изменило порядок получения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Ее могут выдавать налоговая инспекция и аккредитованные налоговой центры, которые можно пересчитать по пальцам. Таким образом, «Госключ» делает ненужным получение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в налоговой для создания фирм, констатировал юрист.

Вообще же, тренд на цифровизацию показывает свою эффективность. На данный момент подавляющее большинство госуслуг перешло в цифровой формат, а это означает экономию времени на передачу и обработку информации (не нужно идти в госорган или на почту для отправления обращения), удобство, экономию ресурсов в виде бумаги и тонера для принтера, указал «Эксперту» управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. Единственный момент — система должна быть надёжно защищена от «слива» информации и несанкционированного доступа.

Сама по себе идея имеет право на жизнь, признала в комментарии «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Действительно, возможность подписывать документы, не выходя из дома — это очень удобно. После пандемии граждане научились ценить подобные сервисы и сейчас стараются проводить максимальное количество операций дистанционно, что позволяет сэкономить время и силы.

Однако пока не понятно, насколько реально будет востребовано приложение «Госключ». Для того, чтобы получить сертификат помимо учетной записи на Госуслугах пользователь должен иметь также смартфон с NFC-модулем и биометрический загранпаспорт. В то же время на Госуслугах можно сделать электронную цифровую подпись (ЭЦП), для этого не нужен смартфон и биометрический загранпаспорт, заметила юрист.

ЭЦП также позволяет подписывать документы дистанционно и подавать их онлайн. Кроме того, цифровая подпись гораздо более универсальна и может использоваться во многих ситуациях: не только для того, чтобы подписать документы для регистрации бизнеса, заключила Полина Гусятникова.