В Лондоне сообщили, что Борис Джонсон согласился уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил покинуть свой пост на фоне правительственного кризиса.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабмине; информацию подтверждают «Би-би-си» и Bloomberg.

Сообщается, что Джонсон будет исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера консервативной партии. Сегодня политик должен выступить с обращением.

К настоящему моменту 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса, спровоцированного скандалом вокруг бывшего заместителя парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера. На прошлой неделе Пинчера о обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин, после чего он подал в отставку. Позже выяснилось, что это уже не первое обвинение в отношении Пинчера: в 2019 году против него проводилось расследование. Несмотря на это, Пинчер получил высокопоставленную должность в феврале 2022 года.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер был осведомлен об обвинениях в отношении Пинчера, однако 5 июля стало известно, что Джонсон был в курсе того, какая репутация у политика. Позже британский премьер извинился за сомнительное назначение и заявил, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет властью.

