Дерипаска рассказал, какие уроки надо извлечь из сложившейся экономической ситуации

Предприниматель и меценат Олег Дерипаска считает, что из сложившейся экономической ситуации необходимо извлечь уроки.

По его мнению, речь идёт о двух важнейших шагах, которые должна сделать Россия – декриминализировать предпринимательскую деятельность и забыть о госкапитализме, как о пережитке прошлого.

Как написал бизнесмен в своем Telegram-канале, сейчас мир вошёл в такой сложный период, когда практически никто не может предсказать, что будет с экономикой даже в следующем квартале, а на более дальнюю перспективу тем более.

Так Дерипаска отреагировал на интервью Fox News бывшего советника главы Белого дома по экономическим вопросам Томаса Филипсона, сравнившего экономические прогнозы с «прогнозами погоды».

Как подчеркнул предприниматель, экономистов из США иногда посещают здравые мысли: «Да, он прав. Мы на самом деле вошли в такой период, когда предсказать что-либо, что будет даже в следующем квартале, практически невозможно, и, скорее всего, глобальный экономический кризис неизбежен».

При этом Дерипаска убеждён, что из текущей ситуации надо извлечь определённые уроки, и государству необходимо делать «только те шаги, которые точно не вредят частному сектору». Важнейшим шагом по его мнению, который нужно сделать, это декриминализировать предпринимательскую деятельности.

«Необходимо выпустить из-под стражи всех обвиняемых по экономическим статьям, если они согласны внести залог. Это поможет решить сразу несколько важных задач: расширит свободы и предотвратит недобросовестную конкуренцию, а в итоге вернёт миллиарды евро, выведенные из оборота, обратно в Россию», – пояснил.

Схожая история, как полагает Дерипаска, и с госкапитализмом, о котором нужно забыть, как о пережитке прошлого.

«О нём нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию. Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех. Госкапитализм – бессмысленный и тупиковый путь развития, про который необходимо забыть окончательно в этот переломный период истории нашей страны», – резюмировал Дерипаска.

Как ранее писал «Эксперт», Дерипаска назвал сроки диверсификации экономики России. По его мнению, наша страна может этого добиться за 8-9 лет по инерционному сценарию, и в 2 раза быстрее при активном проведении реформ.

При этом он признался, что был удивлен, что в России оказалась гораздо более рыночная экономика, чем можно было представить. Говоря о запросе отечественного бизнеса, меценат в очередной раз указал, что наши предприниматели нуждаются в декриминализации «экономических статей».

«По ним сейчас осуждены сотни тысяч человек, потенциал которых потерян для России», – напомнил Дерипаска.

