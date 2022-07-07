«Прощай, Борис»: СМИ сообщили об уходе Джонсона в отставку

Великобритания ждет заявление премьер-министра Бориса Джонсона. Как сообщает ВВС, он должен объявить сегодня вечером об уходе с поста лидера Консервативной партии Великобритании. Напомним, это правящая партия в королевстве. Это значит, что отставка Джонсона с партийного поста автоматически означает его уход и с поста главы правительства. Правда, не сразу. До выборов нового лидера консерваторов он будет исполнять обязанности премьера. Когда появится новый лидер Консервативной партии и Борис Джонсон окончательно уйдет из правительства, не известно. Та же ВВС предположила, что выборы нового главы консерваторов могут состояться осенью. Хотя, с другой стороны, едва ли консерваторы захотят терпеть его в кресле премьера еще как минимум два месяца.

Надо отдать должное этому вечно всклокоченному эксцентричному блондину, когда-то бывшему очень даже неплохим журналистом, но переквалифицировавшемуся в заурядного политика. Борис держался до конца. Он отказывался уйти в отставку до тех пор, пока оставалось, кем руководить. Белый флаг Джонсон выбросил лишь после того, как количество не желающих работать с ним сотрудников правительства перевалило за 50!

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Последний виток политического кризиса, связанного с Борисом Джонсоном, начался во вторник вечером, когда с интервалом в 9 минут об отставке объявили министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Затем министры и сотрудники правительства начали уходить один за другим. Несмотря на это Борис Джонсон приехал в парламент и громогласно заявил, что ни в какую отставку уходить не собирается. Из зала заседаний он уходил под громкое пение парламентариев: «Прощай, Борис!»

Несмотря на раздававшиеся отовсюду требования об его отставке и то, что порядка 70% британцев не одобряют его деятельности на посту главы правительства, Джонсон собирался продолжать руководить королевством под предлогом борьбы с Россией. На отставке Джонсона настаивал, кстати, даже назначенный им вчера новый министр финансов Надим Захави.

Борис Джонсон возомнил себя защитником и спасителем западной демократии и утверждал, что никто, кроме него, не в состоянии остановить агрессию России. Хотя, конечно, более правдоподобно выглядит версия о том, что он решил воспользоваться борьбой против России, чтобы сохранить пост.

Сам себя назначив «главнокомандующим» силами коллективного Запада, Джонсон прилагал все силы, чтобы оправдать оказанное ему им же самим доверие. Именно Борис Джонсон является сейчас главным русофобом на Западе. Кстати, по одной из конспирологических версий, он пострадал из-за повышенной активности в борьбе против России. Среди множества прочих ходят и слухи о том, что отставку Сунака и Джавида организовали, к счастью, не из Москвы, которую сейчас на Западе принято обвинять во всех бедах и несчастьях, а из Вашингтона. В американской столице якобы очень недовольны тем, что британский премьер решил играть первую скрипку в западном оркестре.

Конечно, в России не могут быть недовольны уходом главного или, по крайней мере, наиболее активного и шумного противника. Но с другой стороны, в Москве прекрасно понимают, что смена премьера в Британии будет означать, очевидно, более-менее серьезные изменения только во внутренней политике в королевстве. Внешняя же политика нового премьера и нового правительства в целом мало изменится. Едва ли следует надеяться на серьезные изменения (в лучшую, конечно, сторону) и в отношениях между Лондоном и Москвой, кто бы ни пришел к власти. Среди главных кандидатов на пост нового главы правительства Ее величества называют организаторов «свержения» Джонсона Сунака и Джавида, а также ряд других известных консерваторов: бывшего министра обороны Пенни Мордаунт, бывшего министра здравоохранения и иностранных дел Джереми Ханта, нового министра здравоохранения Захави, министра внутренних дел Прити Пател и других политиков.

Остается надеяться, что хуже, чем при Джонсоне, отношения между Великобританией и Россией все же не будут. Хотя бы потому, что наиболее оголтелые, конечно, после Бориса британские «ястребы» министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес новым лидером консерваторов едва ли станут. Они скомпрометировали себя поддержкой шефа и оставались с ним до самого конца.