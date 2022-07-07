Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России и Украины

Преемник Бориса Джонсона на посту главы британского правительства не изменит курс Лондона в отношении Москвы и Киева.

Об этом в интервью РИА Новости заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, курс останется прежним, так как он основывается на консенсусе внутри британской элиты.

«России совершенно не важно, кто придёт на смену Джонсону, – подчеркнул «Эксперт». – Будет ли это наша "любимица" глава МИД Лиз Трасс, или наш "любимец" глава Минобороны Бен Уоллес, или кто-то другой – в том, что касается волнующих нас вопросов: отношения с Россией, поддержка Украины, думаю, ничего не изменится. Потому что эта линия более-менее консенсусная».

Как предложил Лукьянов, в поддержке Лондоном Киева могут быть только небольшие сбои – из-за формирования нового правительства.

«Единственное, что может произойти, так это то, что поддержка Украины несколько растянется, замедлится. Но качественно я бы никаких изменений линии не ожидал, кто бы ни стал премьер-министром Великобритании», – подчеркнул он.

Что касается самой отставки Джонсона, то она ожидаема, считает Лукьянов, потому что когда он столкнулся с полным афронтом (посрамлением) внутри собственного правительства и партии, довольно трудно оставаться.

При этом, по прогнозу эксперта, Джонсон не сможет остаться и во главе Консервативной партии, так как он дискредитирован очень сильно именно морально.

«И его упорство в том, чтобы остаться на посту, с одной стороны, достойно уважения, что он бьется до последнего, но с точки зрения позиций в партии он сильно очень всех разозлил», – резюмировал заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. По словам представителя этот политик очень не любит Россию, а наша страна не любит его.

Напомним, на прошлой неделе Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин, он подал в отставку. Позже выяснилось, что это уже не первое обвинение в отношении данного чиновника. Так, в 2019 году против него проводилось расследование. Несмотря на это, Пинчер получил высокопоставленную должность в феврале 2022 года.

