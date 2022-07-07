Фестиваль сторителлинга в Современнике

Создатели проекта договорились, что произведение, с которым артист работает, он выбирает сам, общее только одно — все сюжеты взяты из отечественной литературы. В круг внимания современниковцев попали и классические тексты, и детская литература, и советская проза: Гоголь и Толстой, Носов и Шварц, «Анна Каренина» и «Незнайка на луне». Главное в выборе — это интерес к тексту и желание рассказать его сюжет по-своему. И здесь артисты пользуются разными методами — психологический анализ, случаи из собственной жизни, поиск своей темы — которые помогают выявить в большом художественном произведении историю, волнующую сейчас каждого из нас.

«Сторителлер помогает зрителю увидеть то, что видит он сам. Сторителлинг — это про работу с воображением. Личность артиста влияет на выбор произведения и способ актёрской подачи, важна не столько история, сколько сам рассказчик. Сюжет, конечно, важен, но это только предлог для разговора о действительно важном, о системе ценностей. Сторителлинг — это обмен ценностями. Я — личность с определённым набором ценностей выхожу к вам и делюсь ими. Я превращаю эти ценности в образы, отправляю эти картинки зрителю, если у него это откликается, эти ценности становятся нашими общими», — рассказывают кураторы-режиссёры проекта Илья Барабанов и Алексей Розин.

Программа фестиваля:

День 1

2 августа, 20:00 | Сбор гостей с 19:30

Артисты: Марина Лебедева, Александр Рапопорт, Игорь Царегородцев

Билеты: 1000 рублей | Свободная рассадка. 16+

День 2

3 августа, 20:00 | Сбор гостей с 19:30

Артисты: Кирилл Мажаров, Елена Плаксина, Янина Романова

Билеты: 1000 рублей | Свободная рассадка. 16+