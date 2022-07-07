Решение Европарламента по газу вызвало бурю эмоций

Европа упустила историческую возможность создать глобальный эталон для устойчивого инвестирования, согласившись внести природный газ в список зеленых активов, считает Bloomberg. Экономист Лоуренс Тубиана, участвовавший в разработке Парижского соглашения по климату 2015 года, уверен, что ЕС «не воспользовался возможностью установить золотой стандарт в устойчивых финансах и вместо этого создал опасный прецедент». Стефани Пфайфер, возглавляющая Группу институциональных инвесторов по изменению климата (IIGCC), члены которой управляют активами более чем на 50 трлн долларов, дипломатично назвала решение евродепутатов «разочаровывающим». Реакция климатических активистов была более резкой. По их мнению, решение Европарламента (ЕП) сделать газ «зеленым» можно считать только «больной шуткой» и ничем иным. Не удивительно, что во время объявления результатов голосования депутатов в зале можно было услышать громкие выкрики: «Предатели!»
Такой результат голосования прогнозировался, но газ «одержал» победу с совсем небольшим перевесом. Теперь газ и атомная энергия в Европе, начиная с 1 января 2023 года, будут официально считаться «зелеными», т.е. попадут в так называемую «зеленую таксономию». Однако инвесторы, недовольные таким решением, подчеркивают, что банки могут отнестись к нему с большой осторожностью и даже порой будут его бойкотировать.
«Очень сомнительно, что газ и атомная энергия действительно могут участвовать в переходном процессе,- приводит Bloomberg слова Хью Галлахера, старшего советника European Sustainable Investment Forum (Eurosif), в управлении которого находятся активы на 20 трлн долларов.- Несомненно в (финансовом) секторе найдется сегмент, который откажется считать их «зелеными» независимо от того, что утверждает таксономия».
На практике это решение ЕП будет означать получение временных «зеленых» ярлыков газовыми проектами, если их выбросы СО2 или ее эквивалента не будут превышать 270 граммов на киловатт-час выработанной электроэнергии. Еще один показатель – средний показатель по выбросам СО2 не должен превышать в течение как минимум 20 лет 550 кг на КВт-час электроэнергии.
В Еврокомиссии разъяснили, что речь идет о так называемой «расширенной таксономии». Это, по мнению еврочиновников и евродепутатов, разумный компромисс, который учитывает интересы всех членов Евросоюза. В главном исполнительном органе ЕС решение считают «важным признанием нашего прагматичного и реалистичного подхода к помощи многим членам на их пути к климатической нейтральности».
Критика расширенной таксономии в основном касается, естественно, газа, потому что, как подчеркивают сторонники атомной энергии, она не дает никаких вредных выбросов. Решение ЕП, говорит глава Electricite de France SA Жан-Бернар Леви, должно стать поворотным моментом для атомной энергетики в Европе. Оно также должно обеспечить инвестициями уже существующие АЭС и те станции, которые еще предстоит построить. Однако климатические активисты опасаются, что инвестиции пойдут в атомную энергетику, а не на развитие возобновляемых источников энергии.
Кстати, критически относятся к решению Брюсселя включить газ и атомную энергию в список зеленых активов не только инвесторы и активисты, но и отдельные государства, входящие в Евросоюз. Так, Вена и Люксембург уже дали понять, что планируют обжаловать это решение в суде. Подобный процесс наверняка растянется на годы. Планируют обратиться в суд и неправительственные организации, считающие решение сделать газ в таксономии «переходным» и «зеленым» незаконным, потому что оно противоречит европейскому законодательству по климату.