Решение Европарламента по газу вызвало бурю эмоций

Европа упустила историческую возможность создать глобальный эталон для устойчивого инвестирования, согласившись внести природный газ в список зеленых активов, считает Bloomberg. Экономист Лоуренс Тубиана, участвовавший в разработке Парижского соглашения по климату 2015 года, уверен, что ЕС «не воспользовался возможностью установить золотой стандарт в устойчивых финансах и вместо этого создал опасный прецедент». Стефани Пфайфер, возглавляющая Группу институциональных инвесторов по изменению климата (IIGCC), члены которой управляют активами более чем на 50 трлн долларов, дипломатично назвала решение евродепутатов «разочаровывающим». Реакция климатических активистов была более резкой. По их мнению, решение Европарламента (ЕП) сделать газ «зеленым» можно считать только «больной шуткой» и ничем иным. Не удивительно, что во время объявления результатов голосования депутатов в зале можно было услышать громкие выкрики: «Предатели!»

Такой результат голосования прогнозировался, но газ «одержал» победу с совсем небольшим перевесом. Теперь газ и атомная энергия в Европе, начиная с 1 января 2023 года, будут официально считаться «зелеными», т.е. попадут в так называемую «зеленую таксономию». Однако инвесторы, недовольные таким решением, подчеркивают, что банки могут отнестись к нему с большой осторожностью и даже порой будут его бойкотировать.