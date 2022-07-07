«Газпром» застыл в шатком равновесии

По итогам первых двух часов торгов Индекс Мосбиржи опускался чуть ниже вчерашнего закрытия. Небольшой отскок цен на нефть от вчерашних локальных минимумов приостановил распродажи российских акций, но его недостаточно для возобновления покупок. При этом на акции экспортеров давит еще и возобновивший укрепление рубль.

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Примерно на процент снижаются акции «Газпрома». Многие аналитики называют 200 руб. справедливой ценой акции компании. Вчера бумага попыталась подняться выше этой отметки, и тут же давление продавцов резко усилилось. Теперь в «Газпроме» установилось шаткое равновесие. Очень многие понимают, что из бумаги нужно выходить, но рука не поднимается продавать акции после почти 35-процентного падения на прошлой неделе. Но и желающих взять бумагу немного, поскольку потенциальные покупатели понимают, что зарождающийся восходящий тренд будет активно заливаться продажами.

Как и вчера пытается отскочить сильно перепроданный «Норильский Никель». Но пока нет никакой уверенности, что ему это удастся сегодня. Для среднесрочных покупок бумаги ГМК будут интересны при их снижении еще как минимум на 10%.

В легком минусе торгуются «Роснефть» и «Лукойл». Но именно «Роснефть» сегодня может резко подрасти во второй половине дня. Сегодня бумага последний день торгуется с дивидендами. Дивидендная доходность при нынешних котировках составляет 6,4%. При этом «Роснефть» является одним из самых сильных и фундаментально недооцененных российских эмитентов, и можно ждать быстрого закрытия дивидендного гэпа в случае, если Запад в ближайшие недели не утвердит «потолок цен» на российскую нефть.

Еще более интересна дивидендная доходность у «Башнефти», которая завтра также «очистится от дивидендов»: по обыкновенным акциям она составляет 10,3%, а по привилегированным – почти 14%. Однако эта бумага не очень ликвидна, поэтому ее волатильность может быть высокой.

С утра активно подбирают акции компаний, ориентированных на внутренний рынок: «Яндекса», «Магнита», X5 Retail Group, Fix Price Group, «Озона», производителя водки «Белуга», «Детского мира» и некоторых других. Здесь продолжает отыгрываться идея, что снижение кредитных ставок будет стимулировать внутреннее потребление.

В целом, желания активно покупать российские акции нет, а от падения их пока сдерживает близость поддержки по Индексу Мосбиржи 2200 пунктов и остановившая падение нефть. Динамика рынка во второй половине дня во многом будет зависеть от цены на нефть, но сильные движения Индекса Мосбиржи сегодня маловероятны.