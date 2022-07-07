Германия поддержала рубль

Российская валюта сегодня ожидаемо укрепилась: по итогам дня рубль «потяжелел» к доллару на 2,2%, последняя сделка была заключена по котировке 61,95 руб. за доллар.

В общем-то первые признаки окончания фазы падения рубля начали проявляться еще вчера, когда на довольно больших внутридневных объемах торгов рубль упал в первые минуты торгов и оставшуюся часть дня пролежал в боковике.

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Сегодня спекулянты продолжили очень осторожно фиксировать прибыль, заработанную в течение последних трех дней, за которые рубль обесценился почти на 25%. При этом резко снизился оборот торгов, составивший сегодня по паре доллар-рубль расчетами «завтра» 100,7 млрд руб. против вчерашних 136, млрд и 167,4 млрд руб. во вторник. Это говорит о том, что экспортеры продолжают потихоньку продавать валютную выручку, а импортеры покупать доллары и евро по мере своих нужд. Но вот активность спекулянтов резко упала.

Рост рубля сегодня ускорился после появления на лентах информагентств сообщения о том, что министр экономики Германии Роберт Хабек направил слезное письмо в правительство Канады о необходимости вернуть отремонтированную газовую турбину для «Северного потока». Именно отсутствие турбин для создания давления в трубопроводе стало поводом для резкого сокращения объемов прокачки газа из России в Европу.

С учетом того, что вчера в Германии звучали вполне здравые мысли запустить «Северный поток – 2», становится очевидным, что Европа не сможет оказаться от российского газа и будет предпринимать меры для увеличения его экспорта. Следовательно, объем поступления валютной выручки в Россию должен увеличиться.

При этом цены на газ в Европе продолжают расти, и сегодня приблизились к психологически важному уровню $2000 за тысячу кубов.

Благоприятно на курс рубля повлиял рост нефти, которая так и не смогла закрепиться ниже $100 и сегодня подорожала более чем на 5%.

Не исключено, что сегодня российская валюта начала новый восходящий тренд с целью повторного тестирования на прочность отметки 50 руб. за доллар. Но вряд ли это произойдет раньше 20-х чисел месяца, когда наступит пик налогового периода и экспортеры традиционно увеличат объем продажи валютной выручки.

В ближайшие же дни курс рубля будет определяться во многом действиями спекулянтов, на настроения которых сильно будет влиять новостной фон.