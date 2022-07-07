ЕС намерен финансировать строительство самой высокой в мире плотины, чтобы насолить Москве

Евросоюз хочет стать главным инвестором в проекте строительстве Рогунской ГЭС, которая не только полностью обеспечит Таджикистан электроэнергией, но и позволит ему продавать электроэнергию соседним Узбекистану и Казахстану. Планируется также поставка электроэнергии Пакистану. Плотина Рогунской ГЭС примечательна еще и тем, что после окончания строительства, конечно, станет самой высокой в мире. Ее проектная высота - 335 метров. Строительство крупнейшей в Центральной Азии гидроэлектростанции на реке Вахш мощностью 3,6 тыс. МВт началось в 2016 году. В здании ГЭС будут установлены 6 гидроагрегатов по 600 МВт каждый. Два из них уже работают.

ЕС, сообщает Reuters, хочет не только ослабить энергетическую зависимость Таджикистана от России, но и бросить вызов амбициозному китайскому плану «Один пояс, один путь». Европейский инвестиционный банк (EIB) до сих пор не участвовал в финансировании этого крупного проекта, главным подрядчиком которого является итальянская строительная компания Webuild. Однако сейчас, по словам представителя EIB, Еврокомиссия попросила банк не просто финансировать энергетический проект, но и стать в нем крупнейшим инвестором.

Смета проекта оценивается приблизительно в 8 млрд долларов. Три из них уже освоены, заявил министр энергетики Таджикистана Далер Джума. В основном строительство сейчас финансирует Душанбе при помощи гособлигаций и частных займов. Однако правительство Таджикистана обратилось за финансовой и технической помощью к Брюсселю. Руководство Евросоюза, занятое сейчас борьбой с Россией, решило откликнуться.

Представитель EIB отказался называть размер предполагаемых инвестиций и не стал раскрывать причины решения Брюсселя. Пока финансовое присутствие Евросоюза в Центральной Азии – минимальное. В 2014-20 гг. EIB вложил в регион всего лишь ок. 182 млн евро.

Чиновник ЕК, не назвавший свою фамилию, рассказал Reuters, что главная причина финансового участия ЕС в строительстве Рогунской ГЭС заключается в желании помочь Таджикистану и другим государствам региона отказаться от поставок энергоносителей из России. Т.е., проще говоря, насолить Москве, которую Брюссель вместе с западными союзниками сейчас изо всех сил пытается изолировать на международной арене.

Центральная Азия получает из России энергоносители: для Таджикистана это, главным образом, нефть, а для Казахстана и Узбекистана – газ несмотря на то, что он у них он есть свой и что они сами являются его экспортерами.

Инвестирование EIB в проект «Рогун» будет осуществляться в рамках евросоюзовской инициативы «Глобальные ворота». В Брюсселе рассказали в декабре прошлого года о плане, под который выделены 300 млрд евро. Он должен стать лучшей, «зеленой» альтернативой китайскому мегапроекту «Один пояс, один путь», запущенному в 2013 году.

По словам представителя EIB, банк, очевидно, будет действовать совместно с ЕК, которая контролирует триллионный бюджет Евросоюза и также, как банк, может брать кредиты на финансовых рынках. Окончательное решение EIB примет в четвертом квартале 2022 года.