Как районный суд поднял мировые цены на нефть

Опасения приближения рецессии, которые привели во вторник и среду к обвалу цен на Brent со $114,75 до $98,5 за баррель, уступили в четверг страхам относительно дефицита предложения нефти. Рынки обеспокоила возможность резкого сокращения ее поступления на мировой рынок из Казахстана.

Дело в том, что 6 июля Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность Каспийского трубопроводного консорциума. А КТК — это трубопроводная система протяженностью 1,5 тыс. км, связывающая Казахстан с морским портом, где нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Решение суд принял из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти, но на рынке сразу заговорили о возможной политической подоплеке ситуации.

«Цель России — не ущемить Казахстан. Первичная цель данной экономической акции — усугубить дефицит углеводородов в Европе. Италия, Германия, Франция, Нидерланды и очень многие другие страны пользуются нашей нефтью. Казахстан закрывает 25-30% их нужды. Поэтому между двумя верблюдами умирает муха. Мы как раз муха. Это один из видов санкций Европе со стороны России. И это будет продолжаться до тех пор, пока будет противостояние между Россией и Западом», — привело информационно-аналитическое агентство Azattyq Rýhy слова председателя президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыкова.

И хотя КТК пока продолжает работу и, в свою очередь, подал в суд ходатайство о приостановке решения об остановке деятельности, котировки нефти быстро пошли вверх. Краснодарский краевой суд рассмотрит ходатайство КТК только 11 июля, но на рынке сомневаются, что оно будет одобрено.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поручил искать обходные пути поставок нефти на мировой рынок. Это будет непросто ввиду масштабов деятельности КТК. Он обеспечивал 50% бюджета и 70% экспортного дохода Казахстана.

Как передает «Интерфакс», на вопрос журналистов, чем вызваны такие планы Казахстана — политическими или рыночными соображениями, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Вряд ли это политически мотивировано. Тут нужно очень внимательно смотреть».

«Мы действительно читали сообщения о том, что по экологическим параметрам было принято решение о приостановке (работы нефтепровода — ИФ). Поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — добавил Песков.

Согласно данным Bloomberg, в июле терминал должен был загружать 1,24 млн баррелей в день. Это очень заметная цифра (порядка 1% мировых поставок), хотя все же и не критичная для мирового рынка. Но она, например, превышает объемы нефти, которые с апреля выбрасываются на рынок из резервов США с целью сбить цены. И энергетический кризис в Европе отсутствие такого объема нефти на мировом рынке усугубить вполне способно, как и изменить рыночный баланс в целом.

А последние события говорят о том, что что-то в нем явно было нарушено. Падение в цене контракта на Brent во вторник было третьим по масштабам с момента начала торговли им в 1988 году. На рынке даже усматривали в событиях вторника и среды признаки крупного маржин-колла, прогнозируя отскок уже на одном этом основании.

И неудивительно, что Brent подскочила почти на 8% с минимума среды и достигла $106,35 за баррель. WTI, падавшая до $95,1 взлетела до 104,48, то есть на 9,9%.

«Поскольку поставки российской нефти в течение года будут сокращаться, а на западе США заканчиваются комплектующие для поддержания месторождений, и к тому же ОПЕК безнадежно недоинвестирует в свои производственные мощности, я боюсь, что период нефти по 100 долларов будет с нами еще какое-то время», — заявил в четверг Reuters старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.