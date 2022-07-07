Кириенко: НАТО воюет на Украине с Россией руками украинцев

На территории Украины руками украинцев воюет с Россией всё сообщество НАТО.

Об этом в ходе пленарной дискуссии «Новое время – новые правила креативного сектора» в рамках Российской креативной недели заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как отметил чиновник, это отчётливо видно на Донбассе, где понятно, что Россия не с Украиной воюет, а именно с НАТО, передаёт РИА Новости.

«Мы всё это прекрасно понимаем. Просто, к сожалению, на территории Украины часто руками украинцев воюет с нами всё сообщество альянса», – подчеркнул.

Он при этом уточнил, что самое важное осознание – что уже ничего само по себе назад не вернётся, а происходящие изменения в мире необратимы.

«Выбор же, который у нас с вами есть – это выбор. Мы либо со стороны наблюдаем за этими изменениями. Так, конечно, то возможно, но в этом случае, с высокой степенью вероятности изменения будут происходить без учёта нашего мнения и результат нам может не понравиться. Либо мы ничего не ждём, а сами становимся инициаторами, авторами этих изменений», – резюмировал Кириенко.

Как ранее писал «Эксперт», Константин Затулин – первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента – объяснил, зачем НАТО официально признало нашу страну главной угрозой безопасности североатлантического блока. По его мнению, речь идёт о том, чтобы бить по шляпке каждого, кто высовывается, вырывается вперёд.

