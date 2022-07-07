Клеймо позора: «нездоровым» продуктам требуют обязательную маркировку

И в качестве одной из первоочередных мер необходимо использовать мировой опыт по обязательной маркировке продуктов с высоким содержанием сахара и других вредных веществ, уверен автор «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Итоги переписи населения, проведенной в 2021 году, говорят о том, что прирост численности жителей страны происходит за счет миграции на фоне естественной убыли. То есть рождается нас меньше, чем умирает. Поэтому проблема качественной медицинской помощи, своевременной диагностики и профилактики болезней становится вопросом национальной безопасности. И среди главных вызовов стоит борьба с ожирением, которое не зря называют эпидемией 21 века. Именно оно может спровоцировать такие «болезни цивилизации» как сахарный диабет, гипертонию, атеросклероз, целый «букет» сердечных заболеваний, инсульты и даже онкологию. Перечисленный набор недугов относится к основным причинам смертности в развитых и развивающихся странах.

По статистике, в мире от последствий ожирения или избыточного веса умирают около 3 миллионов человек. ВОЗ ожидает, что к 2025 году проблемы с весом будут испытывать 2,7 миллиарда взрослых, а к 2050 году от избыточного веса будет страдать половина населения планеты. Академик РАН Виктор Малеев считает, что в России уже около 50% населения сталкиваются с лишним весом. Избыток массы в России имеет каждый десятый подросток, рассказали во Всероссийском союзе пациентов.

Важно, что ты ешь

Существу е т множество способов бороться с ожирением и лишним весом: начиная со спорта, подвижного образа жизни и заканчивая психотерапией и медицинским вмешательством. И в любом случае краеугольным камнем эффективности такой борьбы становится правильное питание. Помимо контроля за количеством калорий, режимом питания и т.д., важно следить и за тем, что именно поступает в организм. Например, легкоусвояемые углеводы, такие как глюкоза, фруктоза и сахароза сведут на нет самые интенсивные тренировки. Так, в стакане Колы, по оценкам специалистов, содержится около 5 ложек сахара. Еще больше – до 6 ложек – может оказаться в стакане сока из пакетов, который многие родители считают полезным и предлагают детям в качестве альтернативы газировкам.

Поэтому Дмитрий Давыдов предложил сделать в России обязательной на законодательном уровне маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий. Предупреждающие этикетки должны быть крупного размера и размещены на лицевой стороне упаковки на видном месте. Их рекламу, уверен автор идеи, необходимо существенно ограничить, а продажу в детских садах и учебных заведениях или использование их в программах питания образовательных учреждений запретить.

«Покупатели будут осведомлены о том, что приобретаемый и употребляемый ими продукт несет в себе опасность для здоровья. Производители будут мотивированы изготавливать более здоровую пищу. Случаи злоупотребления пищевыми продуктами существенно сократятся», – уверен Дмитрий Давыдов.

Государственные меры

Соответствующее предложение было направлено в органы исполнительной власти РФ, которые уже дали на него свой ответ.

В Департаменте пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России в целом инициативу поддерживают. В ответе ведомства на обращение Дмитрия Давыдова, подписанном заместителем директора Деппищепрома Владимиром Сергеевичем Скворцовым, указывается, что технический регламент Таможенного союза содержит условия при использовании в маркировке пищевой продукции информации об отличительных признаках, например, таких как «низкое содержание», «отсутствует», «высокое содержание», в том числе в отношении насыщенных жирных кислот, сахара, натрия и калорийности. Также российским Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей, которые содержат унифицированные подходы по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции промышленного производства в зависимости от содержания в ней добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и транс - изомеров жирных кислот с учетом анализа среднесуточного потребления пищевой продукции в Российской Федерации и усредненных значений вышеуказанных критически значимых пищевых веществ. В то же время в Минсельхозе признают, что «данная цветовая индикация является добровольной и предназначена для обеспечения возможности предоставления потребителю более детальной и наглядной информации о содержании в ней отдельных веществ». Наконец, в министерстве считают, что отечественная промышленность выпускает широкий ассортимент пищевой продукции, поэтому потребитель имеет возможность выбора пищевой продукции в соответствии с составом, указанным на этикетке, своими вкусами и предпочтениями.

Защитить детей

Дмитрий Давыдов считает, что Минсельхоз проделал большую работу в сфере предотвращения последствий от использования вредных продуктов, но этих мер недостаточно. «Перекладывание всей ответственности за оценку вредности продукта на покупателя не позволяет снизить потребление вредной пищи по нескольким причинам», – прокомментировал он ответ Минсельхоза.

Так, полагает автор инициативы, покупатель нуждается не только в знаниях состава потребляемого продукта, но и в профессиональном заключении о том, насколько этот продукт может оказаться вредным для него. Поэтому, например, в Израиле или Чили, предупреждение о вреде продукта публикуется на упаковке от имени Министерства здравоохранения, как от авторитетного независимого органа, способного установить негативное влияние на организм того или иного компонента продукта. Кроме того, к продуктам питания не предъявляются возрастные ограничения, а также нет барьеров против маркетингового продвижения потенциально опасных продуктов, в том числе среди детей. Наконец, отмечает Дмитрий Давыдов, покупатели не уделяют внимания изучению пищевой ценности и содержанию элементов в составе продукта, или не понимают эту информацию на упаковке и не доверяют ей, а рекомендациями Роспотребнадзора о цветовой маркировке пользуются очень мало производителей. В связи с этим он просит Минсельхоз пересмотреть позицию и выступить инициатором введения обязательной предупреждающей метки на лицевой стороне упаковки всех продуктов питания с высоким содержанием натрия, сахара, жиров и калорий, а также ограничения рекламы таких продуктов, в первую очередь для детской аудитории. «Такой шаг станет эффективной мерой в реализации «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», – отметил автор.

Инициативы Дмитрия Давыдова нашли поддержку во Всероссийском союзе пациентов.

«Как правило, потребителю оценить содержание соли, сахара и жира не просто. Единственная возможность это сделать – прочитать то, что написано мелким шрифтом о составе продукта на этикетке. Сделать это часто невозможно из-за качества этикетке или в целом для человека с неидеальным зрением. Выход – введение яркой и понятной маркировки. Это позволит людям всех возрастов осознанно подходить к выбору продуктов питания и понимать, что они едят. Именно это – ключ к тому, что называется «здоровым» питанием, профилактикой вредных привычек с детства», – рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Органы законодательной власти также демонстрируют солидарность с идеями Дмитрия Давыдов в стремлении защитить россиян от некачественной продукции. Например, в 2020 году Государственной Думой РФ были приняты изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Теперь в нем закреплены требования к достоверности информации о качестве и безопасности продуктов питания, о ее соответствии нормативам, актуализированы понятия качества пищевой продукции, ее характеристик, в том числе безопасности, потребительских свойств, энергетической и пищевой ценности. Наконец, новый закон ввел понятие «здоровое питание», определил его принципы, в том числе особенностей питания детей и других групп населения. Еще один шаг – законопроект, ограждающий самых юных жителей страны и их родителей от агрессивной рекламы детского питания. Подписанный президентом в мае этого года закон указывает, что реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна будет содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.

Однако этих мер недостаточно, чтобы полностью защитить людей и особенно молодежь от вредной продукции. И следующим шагом, который закрепит и усилит эффект нововведений, должна стать обязательная маркировка потенциально вредных продуктов, также закрепленная на законодательном уровне.