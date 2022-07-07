Комиссию зашили в валюту

Основные игроки финансового рынка пока не вводят такую меру, в том числе Сбер, руководство которого уже отмечало, что не планирует вводить отрицательные ставки на валютные счета для физических лиц. «Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов физических лиц в тупик», - сказал глава банка Герман Греф в рамках экономичского форума в Санкт-Петербурге.

«Сбербанк пока не вводит комиссию за хранение валюты на своих счетах, т.е. в июле движений в эту сторону не будет. Что касается более отдаленной перспективы, то позиция банка достаточно гибкая и зависит от изменяющихся постоянно условий», - говорит директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вводить отрицатеьные ставки для граждан запрещено законом. «И никто не собирается этого делать», - сказал депутат.

Тем не менее это не мешает ряду банков с июня начать вводить комиссии на хранение валюты. В течение квартала и более это приведет к тому, что физические лица начнут перекладываться в юани, а также переводить валюту к брокерам или продавать и переходить в рублевые финансовые инструменты. На короткий срок гражданам наиболее эффективным способом сохранения средств остается депозит банков после продажи валюты через биржу у брокеров, чтобы не платить комиссию в пару процентов за конвертацию. Часть средств оставить в наличных, держать на отпуск, рубли держать в депозите, можно попробовать купить валюту позже, когда она снова снизится до 50 и ниже.

«Конечно, баланс между отечественной валютой и поступающими в страну долларами и евро не в пользу последних почти вдвое, поэтому укрепление продолжится. <…> И доллар и евро пока являются средством расчета и спекулятивным инструментом, но уже на способом накопления капитала. Чем скорее граждане это поймут, тем меньше будут их потери до 2024 года», - считает эксперт.

Напомним, что сейчас граждане могут снять со счетов не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. При этом в стране действует специальный порядок обращения с валютой. При этом есть курс на дедолларизацию.

Директор фонда «За права заёмщиков» Евгения Лазарева отмечает, что подход к введению комиссий по счетам в валюте, у всех банков разный. Различается размер комиссий, виды валют, лимиты. Это объясняется тем, что каждый банк определяет подход, исходя из своих возможностей фондирования (покрытия) валютных рисков и компенсации расходов, которыми сопровождаются обязательства в валюте. Сейчас инструменты хеджирования и управления валютной позицией (в долларах и евро) очень ограничены, фактически отсутствуют. Рост курса, который мы наблюдаем сейчас, несколько смягчает ситуацию для населения.

«Стоит отметить, что люди могут переводить свои сбережения в другие виды валют – их достаточно много и курс некоторых из них показывает положительные тренды. Причин для паники и упадничества нет. Сейчас нам непривычно размещать свои сбережения в такие валюты как юань, рупии, драхм и тд. Но это дело привычки, и она в современных реалиях будет меняться. В любом случае, ещё со времён валютно-ипотечного кризиса мы предупреждали, что безопаснее всего хранить, занимать и тратить деньги в той валюте, в которой поступает основной доход. Но если есть необходимость сберегать в валютах других стран, то зацикливаться только на долларе и евро – недальновидно. Особенно на фоне геополитических изменений», - поделлась мнением Лазарева.

Впрочем, отучить население полностью от валюты так быстро не получиться, уверяет Инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин. Вероятно, те кто смогут снять валюту предпочтут держать ее «дома под матрасом». Кто-то возьмет выжидательную позицию. В целом, отрицательные ставки по валюте дополнительно простимулируют спрос на наличную валюту, а это в свою очередь означает рост спреда к официальному курсу в обменниках.