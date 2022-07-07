Интернет-компания VK зарегистрировала домены dzen.su, zen.su, зен.рф и дзен.рф.

Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК», пишет «Интерфакс». Уточняется, что эти домены зарегистрировало 5 июля ООО «ВК».

О том, что корпорация «Яндекс» планирует продать агрегатор «Яндекс.Новости» и сервис «Яндекс.Дзен», стало известно в марте. По данным РБК, сервисами интересовались несколько потенциальных покупателей, однако ключевым интересантом назывался холдинг VK. По данным агентства, идея продать оба сервиса появилась еще около пяти лет назад, среди причин указывалось стремление «Яндекса» стать технологичной компанией, в то время как «Дзен» ближе к соцсетям, а «Яндекс.Новости» якобы вызывает много критики «со всех сторон».

Соглашение об основных условиях сделки было подписано в апреле; ее параметры и сроки закрытия не сообщались.

«Яндекс.Дзен» — персональная лента развлекательного и новостного контента, которая формируется на основе интересов пользователей. «Яндекс» развивает платформу с 2015 года.

В декабре прошлого года холдинг Алишера Усманова USM продал свою мажоритарную долю в группе VK (ранее Mail.ru Group, главный актив которой — соцсеть «ВКонтакте», а также «Одноклассники», «Мой мир», почтовый сервис Mail.ru) страховой компании «Согаз» (находится под контролем «Газпрома»). Сумма сделки, по оценкам наблюдателей, могла исчисляться в диапазоне от 6 до 16 млрд рублей. Новым гендиректором VK стал бывший первый вице-президент «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Кириенко. Выручка холдинга за первый квартал 2022 года выросла на 9% по сравнению с тем же периодом 2021-го, составив 30,9 млрд рублей. Общая скорректированная EBITDA компании сократилась на 51% в годовом сравнении, снизившись до 2,9 млрд рублей. Совокупный скорректированный чистый убыток достиг 7,3 млрд рублей.