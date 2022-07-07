Крупнейший бизнес использует Индекс ВЭБа для оценки соцэффектов

Крупные компании и корпорации проявляют активный интерес к проводимой ВЭБ.РФ вместе с учеными работе по созданию алгоритма оценки прямого и косвенного влияния бизнес-проектов на качество жизни людей. Продукт, именуемый Индексом качества жизни, на текущий момент рассчитывается по 115 городам России.

«Оценка социального воздействия от проектов - насущная необходимость для бизнеса. Не для отчетности, а потому что предпринимательство становится более социальным, нацеленным на что-то ещё помимо прибыли. Индекс качества жизни ВЭБа может стать основой для построения собственных систем оценки крупнейшим социально ответственным бизнесом», — сообщил на сессии «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов» главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

В Индексе ВЭБа более 270 показателей, которые сгруппированы по 12 основным направлениям, таким как «Доход и работа», «Здоровье», «Образование», «Экология» и другие. Каждый город можно как рассмотреть в деталях индивидуально, так и сравнить с сопоставимыми муниципалитетами. По ряду показателей возможно сравнение и с зарубежными городами. Как ранее заявляли разработчики информационно-аналитической базы Индекса, до конца 2022 года система расширится до 200 городов. Данные в системе обновляются ежегодно.

При этом информационно- аналитическая база Индекса качества жизни в 115 городах открыта для всех категорий пользователей (власть, бизнес и граждане) — и в части методологии, и в части данных.

«С органами федеральной власти мы обсуждаем возможность комплексного мониторинга качества жизни в городах и определения инвестиционных приоритетов. С городами проводим пилоты по построению на базе индекса долгосрочных стратегий развития. Интерес бизнеса - оценка воздействия на устойчивое развитие и качество жизни в городах присутствия», — сказал Самохин.

Интерес к Индексу ВЭБа уже проявил крупнейший бизнес. Как сообщил директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса «РУСАЛ» Рустам Закиев, компания уже использует опубликованные в СМИ и общедоступные наработки ВЭБа при разработке собственной системы оценки социальных эффектов от реализации проектов в городах присутствия.