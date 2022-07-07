Логистическая спецоперация

Так, в конце июня на производство доставили крупногабаритное оборудование. Для доставки которого в районе Капотня понадобилось построить специальный причал. В будущем его переоборудуют, и отсюда будут отправляться рейсовые и прогулочные пассажирские суда. При этом окружающая территория преобразуется в новый зеленый парк у воды.

Груз весом 1270 тонн прибыл из Санкт-Петербурга по реке: его транспортировку из-за рекордного веса занесли в Книгу рекордов России.

На берегу реки Москвы-реки в торжественной обстановке прибывшее оборудование встретили представители Правительства Москвы, руководители Московского НПЗ и логистической компании RTL.

На территории Московского НПЗ начался монтаж комплекса глубокой переработки нефти. Комплекс возводится в рамках финального этапа модернизации завода.

По итогам двух первых этапов программы на НПЗ удалось на 80% обновить производственное оборудование, а также сократить на 75% негативное воздействие предприятия на окружающую среду. Как подчеркнул Зубер, сегодня при строительстве новых объектов реализуются только самые современные экологические решения. По завершению третьего этапа модернизации производственная эффективность комплекса вырастет до лучших мировых стандартов. Они, в частности, предполагают повышение глубины переработки нефти почти до 100%, отказ от выпуска мазута и производство новых видов продукции, например, водорода. Согласно предварительным подсчетам, с запуском комплекса глубокой переработки НПЗ сможет на 25% увеличить производство бензина, на 30% — дизельного топлива, и на 60% — авиационного керосина.

«Сегодня промышленность несет особую ответственность за сохранение водных ресурсов. Биологические очистные сооружения "Биосфера" позволяют почти на 100 процентов очищать воду и обеспечивают замкнутый цикл водопотребления. Благодаря этому, к 2022 году МНПЗ снизил расход воды более чем на 13 млн кубометров», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новый рекорд

«Мы сейчас строим комплекс глубокой переработки нефти. Данное крупнотоннажное оборудование — основной технологический элемент и сердце этого объекта. Главная цель — полная безотходная переработка тяжелых нефтяных остатков. А это и есть реализация той стратегической задачи, поставленной нефтеперерабатывающей отрасли президентом. Благодаря сложной технологической логистической операции, доставлено оборудование массой 1270 тонн. Скоро оно будет установлено на фундамент и включено в состав технологического объекта», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Оборудование, прибывшее в Москву с Ижорских заводов, представляет собой две ступени реакционного аппарата гидрокрекинга. Как заметил президент Книги рекордов России Алексей Свистунов, регистрируя знаменательное событие, этот аппарат считается одним из самых тяжелых устройств на земле. Это оборудование станет важной составляющей секции гидрокрекинга в комплексе глубокой переработки нефти. С помощью такого комплекса тяжелые нефтяные остатки можно будет переработать в дополнительный объем моторного топлива — бензина, дизельного топлива или авиационного керосина.

Гарант топливного рынка

Это важный этап развития Московского НПЗ. «Московский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших заводов Москвы. Он работает уже более 80 лет, и он ключевой для нефтепереработки в достатке топлива в столичный регион. Продукция завода поставляется для нужд авиации, дорожного строительства и городского наземного транспорта. Более двух третей всех московских нефтепродуктов выходит именно с этого завода. На заводе работает более 2 тыс. человек и выпускается более 30 видов нефтепродуктов», — заметила замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова.

Московский НПЗ «Газпром нефти», несмотря на сложившиеся геополитические и экономические условия, продолжает программу развития, которая стартовала еще в 2011 году. «Мы к этому дню шли долгих два года. На своем пути мы встретили эпидемию, серьезные ограничения со стороны наших партнеров. И несмотря на все это, мы преодолели все трудности. Промышленный причал будет встречать необходимое оборудование, невзирая на все ограничения, которые сейчас существуют», — отметил директор по реализации крупных проектов Московского НПЗ Сергей Кузнецов.

Посетить причал и взглянуть на новое оборудование успел и мэр Москвы Сергей Собянин:

«Несмотря на экономические сложности, санкции, этот процесс не останавливается, с учетом того, что большая часть оборудования — российского производства. После реконструкции завод будет самым экологически чистым не только в России, но и в Европе. С нетерпением ждем окончания этого процесса. Жители ждут — это очень важно для большого города, в котором находится такой мощный технологический комплекс», — сказал он.

Мэр Москвы обратил внимание на тот факт, что эта программа — даже не реконструкция, а строительство нового завода на месте старого. От старого оборудования на МНПЗ, вероятно, ничего не остается. Сергей Собянин также поблагодарил компанию, за активное и последовательное внедрение новейших технологий на этом заводе.

«Московский завод вносит существенный вклад в стабилизацию топливного рынка Москвы. НПЗ является его гарантом, а также крупнейшим промышленным налогоплательщиком в городе Москве. Со строительством нового комплекса эти позиции будут только усилены. При этом, как вы видите, мы максимально используем наше отечественное оборудование. Полным ходом идет импортозамещение, обеспечиваются рабочие места жителям столицы и Подмосковья», — резюмировал генеральный директор НПЗ Виталий Зубер.

Московский НПЗ уже много лет подряд занимает лидерскую позицию по производству дизельного топлива, дорожного битума, а также высокооктанового бензина в России. Этот завод считается одним из самых успешных и перспективных в Москве — он обеспечивает большую часть рынка продукцией собственного производства. Помимо перечисленных выше позиций, на заводе изготавливают автомобильный бензин, реактивное и авиационное топливо, масла, мазут, дорожный битум, горючие газы и еще несколько десятков других нефтепродуктов. Каждый этап нефтепереработки проходит через модернизированные установки — оборудование для перегонки нефти и бензина, гидроочистки бензиновых фракций, риформинга и каталитического крекинга, а также факельные и комбинированные установки. На производстве также активно применяются инновационные технологии. Прямо на территории МНПЗ непрерывно ведутся исследования и новые разработки одновременно в 6 лабораториях, где специалисты работают над повышением эффективности производственных процессов. Сейчас на заводе продолжается плановая модернизация, цель которой заключается в достижении лучших стандартов производства и экологической безопасности.