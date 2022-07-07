Микрофинансовые организации в Казахстане – альтернатива банковскому кредитованию

Так, с помощью микрокредитных средств можно погасить задолженность по налогам или аренде жилья, оплатить другие плановые или срочно возникшие непредвиденные расходы.

В Казахстане деятельность легально существующих МФО регулируется законодательно. С 1 января 2021 года все микрофинансовые компании действуют на основании лицензии, которую выдает финрегулятор – Агентство по Регулированию и Развитию финансового рынка РК (АРРФР). Регулятор проверяет и контролирует деятельность МФО и периодически вносит новые ограничения в их работу.

Эти меры предпринимаются для обеспечения прозрачности рынка микрокредитования, а также выявления и устранения недобросовестных игроков.

Услуги МФО становятся все популярнее. Каковы условия кредитования в микрофинансовой организации относительно банковского?

Микрокредиты могут получать:

совершеннолетние граждане - резиденты РК (некоторые организации выдают деньги только по достижении 21 года);

владельцы карт банков 2 уровня;

те, чей мобильный номер зарегистрирован в РК с доступом в интернет.

Для примера рассмотрим условия кредитования в онлайн-сервисе микрокредитования «Честное слово» (ТОО «МФО «Akshabar»), указанные на сайте 4slovo.kz

максимальная сумма микрокредита составляет не более 50 МРП (с 1 января 2022 года один МРП равен 3 063 тенге);

максимальный срок выдачи микрокредита— до 30 дней;

переплата по договору составляет до 25%.

Получить микрокредит по сравнению с банковским кредитом намного легче – он доступен для большинства населения и оформить его можно дистанционно. Для оформления документов нужно только удостоверение личности. Перед оформлением заявки нужно изучить существующие правила предоставления микрокредитов в онлайн-сервисе и выполнить ряд рекомендаций специалистов. Большинство МФО практикует онлайн одобрение заявок и моментальную выдачу денег, что особенно важно для казахстанцев, проживающих в сельской местности.

Микрофинансовые организации играют важную роль в экономике Казахстана. Несмотря на то, что предыдущие два года были кризисными, МФО показывают активный рост на финансовом рынке Республики и увеличивают собственные активы примерно на 42% в год.