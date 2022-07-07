Минпромторг рассмотрит предложение ретейлеров снизить НДС на социально значимые товары

В Минпромторге считают, что инициатива Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) относительно снижения НДС на социально значимую продукцию «заслуживает внимания».

В министерстве выступают за рыночные методы сдерживания цен, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чиновники рекомендуют розничным сетям и поставщикам «переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок». При этом тендеры, по мнению Минпромторга, должны стать «дополнительным инструментом» оперативного пополнения запасов в случае резкого повышения спроса на соответствующие товары.

В министерстве подчеркивают, что занимаются мониторингом цен и поставок на постоянной основе; кроме того, регулярно проводятся совещания с ассоциациями производителей и торговых сетей. В Минпромторге отмечают, что в ряде случаев ретейлеры выставляют отрицательную надбавку.

На прошлой неделе «Эксперт» писал о том, что АКОРТ направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) письмо, в котором предложила снизить налоговую нагрузку на торговые сети ради сохранения цен на товары первой необходимости. Речь идет в том числе об отсрочке уплаты страховых взносов, а также о снижении НДС на социально значимые продовольственные товары. В ассоциации указывают на то, что в 2022 году крупнейшие сети добровольно снижали наценку на такую продукцию.