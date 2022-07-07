«Москвич» с китайским разрезом фар

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» в Кремле заявил, что проект по выпуску автомобилей «Москвич» является непростым вызовом, но вся страна ждет результатов. Глава государства также отметил, что в России необходимо стремиться к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.

Между тем, чуть раньше в пресс-службе Минпромторга заметили, что на локализацию компонентов для автомобиля «Москвич» могут быть выведены льготные займы по специальной программе Фонда развития промышленности (ФРП). Помимо этого, разработка автомобильной платформы данного бренда может получить субсидию НИОКР.

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Московские «китайцы»

Накануне в ходе визита мэра Москвы Сергея Собянина на бывший автозавод французского концерна Renault было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автотранспорта между правительством города и ПАО «КамАЗ», которое будет оказывать производству технологическую и организационную поддержку. Ведь французы, как сообщили представили мэрии, не оставили на заводе «ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих». Фактически, выпуск машин в столице будет начат с нуля.

На мероприятии с участием московского градоначальника было озвучено, что «КамАЗ» примет участие в разработке собственной универсальной платформы «Москвича» и организации производства компонентов. Однако на первых этапах компания будет заниматься поставками из дружественных стран для крупноузловой сборки автомобилей.

Первые изображения новых авто уже появились в сети. На фото пользователи «Интернета» разглядели автомобили марки JAC без фирменных логотипов — три кроссовера и седан. Также показан эскиз будущего электрокара «Москвич», также имеющий китайские черты экстерьера.

Интересно, что задолго до ухода «Рено» и РФ на различных автомобильных форумах в интернете не раз отмечали, что, например, машины Renault Sandero Stepway и JAC S3 обладают не только поразительным внешним сходством, но и близки по техническим характеристикам, в том числе и по двигателям. Возможно, некоторая близость китайских и французских изделий автомобильной промышленности сыграла определенную роль при выборе московским правительством в данном случае Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd (сокращенно — JAC Motors) в качестве партнера.

До конца текущего года на предприятии планируют собрать не менее 600 машин, 200 из них должны быть с электромоторами. По сообщению мэрии, в 2023-м объем выпуска должен достичь отметки в 50 тысяч автомобилей, а в 2024-м — уже 100 тысяч. При этом каждая пятая машина будет на электротяге. Согласно первоначальному плану, первыми пользователями «Москвичей» станут фирмы такси, а также московский и областной каршеринги.

Информация о том, что под брендом «Москвич» будет временно организован выпуск автомобилей JAC, вполне отвечает реальности, отметил в комментарии «Эксперту» автоэксперт Максим Пастушенко.

«Поставить на производство полностью новую модель самостоятельной разработки невозможно. Естественно, что сначала на заводе будет крупноузловая сборка. Сергей Собянин обозначил это как “ряд моделей производства дружественных стран”, но по фотографиям ясно видно, что это модели компании JAC. Откуда взялся этот партнер, очевидно. У “КамАЗа” уже есть кейс с производством грузовых JAC под своим брендом. За крупноузловой сборкой, наверное, последует локализация. Кроме того, насколько мне известно, со вчерашнего дня началась разработка собственной платформы отечественной модели», — рассказал эксперт, и добавил, что в успешный финал создания чисто российского «Москвича» очень хочется верить, но раньше подобного рода попытки заканчивались ничем, а громкие заявления о них повисали в воздухе.

Максим Пастушенко подчеркнул, что выделенные средства, субсидии, а также государственная поддержка могут значительно помочь реализации проекта. Ведь если речь идет о разработке современного автомобиля, то процесс обещает быть сложным и дорогим. «Необходимо огромное количество компонентов, смежных предприятий, которые будут заниматься производством необходимых комплектующих, специалисты и так далее. Не просто так все специалисты в мире используют принципы глобализации — одна платформа используется разными производителями и компаниями», — заметил он.

Автоэксперт считает, что даже при удачном стечении обстоятельств, первый прототип отечественного «Москвича» появится не ранее, чем через год. «Потом будут различные испытания, постановка на конвейер. То есть реально серийные машины новой платформы мы увидим в лучшем случае через года 3-4 года», — предположил Максим Пастушенко.

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Электрокар из Поднебесной

Что касается объемов производства, то планы завода на 2022 год кажутся вполне выполнимыми. «Чтобы работать методом крупноузловой сборки особого оснащения, в общем-то, не требуется. Поэтому при нормальном обучении персонала, хорошем инструменте и налаженных поставках можно хоть 1000 машин собрать до конца года. При этом я так полагаю, что сначала будут везти комплектующие для крупноузловой сборки. Параллельно будут завозить оборудование, необходимое для более глубокой локализации. Естественно, на 100% не локализуют, но процентов на 50-60% в будущем точно осилят. А может и на все 80%», — рассказал в комментарии «Эксперту» автоэксперт Андрей Трой.

Максим Пастушенко согласился с коллегой, отметив, что на этот год владельцами проекта «Москвич» поставлены реальные цели, а вот последующие планы уже вызывают вопросы.

«В 2023 году нарастить производство до 100 тысяч авто — довольно серьезная заявка. Другой вопрос, нужно понимать, что за модельный ряд все же будет построен на новой разрабатываемой платформе, какие будут объемы выпуска и рынок сбыта. Де-факто это будет новая модель с новой компонентной базой? Тогда кто это будет ремонтировать? То есть нужна сервисная сеть, нужно наладить достаточное количество производств запчастей, насытить склады, обучить сервисмэнов. Это серьезная работа не только технологическая, но и организационная. Не так все просто, как кажется, поскольку мы говорим не о тех старых машинах, которые в гараже чинились. Кроме того, есть определенная сложность и в вопросах маркетинга. Бренд “Москвич” не у всех ассоциируется с чем-то положительным», — заметил он.

При этом наиболее спорным является фокус на производстве электромобилей, которые в целом еще не набрали столь широкой популярности в нашей стране, однако уже сейчас должны составить треть в первой партии «Москвичей».

«Электромобиль в нашей стране вообще достаточно сомнительная вещь: климат, недоверие граждан, отсутствие инфраструктуры. И многие просто отказываются от подобного приобретения. Электромобили больше воспринимаются как игрушки. Наверное, со временем мы никуда не денемся и на них пересядем. Но тогда уже сейчас нужно начинать производить электрические машины с учетом особенностей страны. И сколько уйдет на это времени — никто не знает», — констатировал Андрей Трой.



Как бы то ни было, возрождение завода, пусть первоначально и в рамках отверточного производства китайских машин, необходимо. Не только для получения практического опыта и подготовки к локализации, но и в качестве поддержки парка такси и каршеринга. С другой стороны, направление значительных сил на производство электрокаров кажется в сегодняшней ситуации не самым очевидным решением. В этом контексте, пожалуй, самое главное, чтобы возрождение «Москвича» в результате распыления ресурсов замерло на стадии банальной сборки китайских авто. Это явно будет не тем результатом, которого, как сказал глава государства, ждет вся Россия.