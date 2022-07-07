Оборудование для X5 вместо американской компании Cisco будет поставлять новосибирская Eltex

Ретейлер X5 Group нашел производителя, который будет поставлять взамен ушедшей из России Cisco телекоммуникационное оборудование для открытия и обновления магазинов, распределительных центров и офисов.

Об этом пишет ТАСС.

«Американская Cisco решила полностью уйти с рынков России. Заказы на поставку нового оборудования компания больше не принимает. Найден российский производитель телекоммуникационного оборудования Eltex, который будет поставлять нужные устройства для открытия и обновления магазинов, распределительных центров, офисов», — рассказали в X5.

Поясняется, что речь идет о таком оборудовании, как точки доступа, контроллеры, маршрутизаторы и коммутаторы, которые во многом обеспечивают работу магазинов и распределительных центров.

Новосибирское ООО «ЭЛТЕКС» образовано в 1992 году, сообщается на сайте предприятия. Основной деятельностью компании является разработка и производство телекоммуникационного оборудования для построения сетей связи. Ключевые направления разработки — оборудование GPON, Ethernet-коммутаторы, VoIP-шлюзы, MSAN, Softswitch & IMS, медиацентры и прочее. Продукцией Eltex пользуются частные и государственные предприятия разного масштаба по всему миру, указывается в описании компании.

X5 Retail Group N.V. — ведущая российская розничная компания. По состоянию на конец марта текущего года cеть включала в себя 18,32 тыс. магазинов «Пятерочка», 983 супермаркета «Перекресток», а также 89 дискаунтеров «Чижик» и 28 гипермаркетов «Карусель». В первом квартале 2022 года чистая розничная выручка группы увеличилась на 19%, составив 603,1 млрд рублей. Сопоставимые розничные продажи (LFL) выросли на 11,7%, что обусловлено, в частности, увеличением среднего чека на 7,8%: в «Пятерочке» он составил 452 руб. против 419 руб. годом ранее, в «Перекрестке» — 701 руб. (654 руб в первом квартале 2021-го); в «Карусели» — 1 096 руб. (939 руб.) Средний чек у всей X5 в первом квартале 2022 года составил 484 руб. против 451 руб. в 2021-м.

В конце апреля сообщалось, что Х5 Group заменит оборудование Intel для касс самообслуживания на китайские аналоги с такой же производительностью.