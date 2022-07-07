Решетников оценил экономическую ситуацию в России

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников оценил экономическую ситуацию, которая сейчас складывается в России.

По его словам, всё сейчас идёт лучше первоначальных прогнозов, в то же время главным риском для восстановления отечественно экономики остаётся слабый спрос, передаёт РИА Новости.

«Если говорить о ситуации в российской экономике в целом, то она действительно складывается лучше наших первоначальных оценок, – сказал министр, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ. – На потребительском рынке ситуация действительно улучшилась».

В частности, он отметил, что на последней неделе июня текущего года обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям и даже их чуть превысили.

При этом Решетников уточнил, что говорить о стабилизации пока рано, так как в реальном выражении обороты ККТ отстают, а июньский рост во многом вышел за счет фактора сезонности, за счёт сезонного увеличения оборотов в туризме и гостиничном бизнесе.

Он также напомнил, что сейчас в разгаре сезон отпусков и детский отдых – всё в совокупности, по мнению министра, привело к такому определенному всплеску.

«Но остаётся главный риск для восстановления экономики – это слабый спрос. Мы уже неоднократно об этом говорили. Это подтверждает и дефляционный тренд, и замедление кредитования», – резюмировал министр экономического развития России.

Ранее «Эксперт» писал, что предприниматель и меценат Олег Дерипаска считает, что из сложившейся экономической ситуации необходимо извлечь уроки. По его мнению, речь идёт о двух важнейших шагах, которые должна сделать Россия – декриминализировать предпринимательскую деятельность и забыть о госкапитализме, как о пережитке прошлого.

